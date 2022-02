Rusia bombardea Kiev en un fuerte asalto nocturno y golpea suministros de combustible y aeródromos de Ucrania

A través de intensos combates en las calles de Kiev y otras ciudades el domingo, las fuerzas de defensa de Ucrania y los voluntarios civiles resistieron la invasión de Rusia por cuarto día, luchando por el control de la capital mientras aumentaba la presión internacional sobre Moscú y crecía el apoyo al gobierno asediado de Kiev, según The New York Times.

Las fuerzas rusas bombardearon la capital de Ucrania, Kiev, nuevamente el sábado por la noche, después de un día de peleas campales en la ciudad. La mayoría de las más de 150,000 tropas rusas que se habían concentrado alrededor de Ucrania ahora luchan dentro del país, dijeron funcionarios estadounidenses.

RAW: Air raid sirens echoed as a day-and-night curfew began in Kyiv, with Russian forces closing in on the Ukrainian capital.



Residents are required to stay indoors till Monday. Authorities said those breaking the curfew will be deemed "members of sabotage groups of the enemy." pic.twitter.com/AWlb5b3lvQ — DW News (@dwnews) February 27, 2022

Rusia desató también una ola de ataques contra Ucrania contra aeródromos e instalaciones de combustible en lo que parecía ser la siguiente fase de una invasión que se ha visto frenada por una feroz resistencia, según The Associated Press.

Estados Unidos y la Unión Europea respondieron con envíos de armas y municiones para los ucranianos, superados en número, y poderosas sanciones destinadas a aislar aún más a Moscú.

Enormes explosiones iluminaron el cielo la madrugada del domingo al sur de la capital, Kiev, mientras la gente se refugió en casas, garajes subterráneos y estaciones de metro en previsión de un ataque a gran escala de las fuerzas rusas.

Las llamas se elevaban hacia el cielo antes del amanecer desde un depósito de petróleo cerca de una base aérea en Vasylkiv, donde ha habido intensos combates, según el alcalde de la ciudad. La oficina del presidente Volodymyr Zelenskyy dijo que hubo otra explosión en el aeropuerto civil de Zhuliany.

Las fuerzas rusas mataron al menos a 198 personas, incluidos tres niños, y 1,115 personas, incluidos 33 niños, resultaron heridas, según la Guardia Nacional de Ucrania, y un funcionario de la ONU dijo que más de 150,000 refugiados ucranianos han huido.

La oficina de Zelenskyy también dijo que las fuerzas rusas volaron un gasoducto en Kharkiv, la segunda ciudad más grande del país, lo que llevó al gobierno a advertir a las personas que se protegieran del humo cubriendo sus ventanas con un paño húmedo o una gasa.

“Lucharemos todo el tiempo que sea necesario para liberar a nuestro país”, prometió Zelenskyy.

“La situación en Kiev es tranquila, la capital está completamente controlada por el ejército y las fuerzas de defensa de Ucrania”, dijo Mykola Povoroznyk, el primer subjefe de la Administración Estatal de la Ciudad de Kiev, en un comunicado publicado poco antes de las 7 a.m., hora de Kiev.

Rusia sufrió pérdidas significativas al entrar en el cuarto día de su guerra contra Ucrania, y la Fuerza Aérea de Ucrania dijo en un comunicado que en el transcurso del sábado había derribado “al menos” 11 helicópteros, tres aviones de combate Sukhoi Su-30 y dos Sukhoi Su- 25 y un segundo avión de transporte gigante ruso Il-76, que puede transportar un gran número de tropas aerotransportadas, según POLITICO.

Un ciudadano ucraniano se enfrentó a soldados rusos cuando vio un vehículo blindado detenido en una carretera rural en la región de Sumy, cerca de la frontera con Rusia.

Cientos de miles de refugiados en 4 días

Más de 150,000 refugiados ucranianos ya han cruzado a los países vecinos, la mitad de ellos a Polonia y muchos a Hungría, Moldavia, Rumania y más allá, dijo el sábado el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, Filippo Grandi. More than 150,000 Ukrainian refugees have now crossed into neighbouring countries, half of them to Poland, and many to Hungary, Moldova, Romania and beyond.



Displacement in Ukraine is also growing but the military situation makes it difficult to estimate numbers and provide aid.— Filippo Grandi (@FilippoGrandi) February 26, 2022

El desplazamiento en Ucrania también está creciendo, pero la situación militar hace que sea difícil estimar el número y proporcionar ayuda.

Mientras las tropas rusas sitiaban Kiev, el presidente Volodymyr Zelensky de Ucrania apareció ante la cámara el sábado para ofrecer pruebas de su presencia continua en la capital de su país, elogiar a su ejército superado en armas y personal y solicitar apoyo internacional.

As Russian troops lay siege to Kyiv, President Volodymyr Zelensky of Ukraine appeared on camera on Saturday to offer proof of his continued presence in his country’s capital, praise his outgunned and outmanned military and request international support. https://t.co/ZWxbd7NrFh pic.twitter.com/30yTHUnApM— The New York Times (@nytimes) February 26, 2022

