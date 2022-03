NFL en México: Arizona Cardinals se confirma como uno de los equipos que jugará en el Estadio Azteca

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Después de 17 años, los Arizona Cardinals volverán a México. El conjunto cardinal fue confirmado por la NFL como uno de los equipos que disputará el partido que la mejor liga de fútbol americano del mundo llevará a cabo en el Estadio Azteca.

¡Los @AZCardenales regresan a nuestro país luego de 17 años! 🇲🇽🏟️🤩



El Estadio Azteca vivirá la pasión de un partido de #NFL una vez más ¿Quieres estar ahí? Regístrate para tener información antes que nadie: https://t.co/BiXYGRtzCR#NFLMX pic.twitter.com/RrRZV4tgWV — NFL México (@nflmx) February 28, 2022

“Nuestro hogar lejos de casa“, señaló Arizona a través de sus redes sociales. Los Cardinals ya habían sido anunciados para ir a México en la temporada 2020. No obstante, el COVID-19 cambió todos los planes.

Finalmente será 2022 el año en el que los Cardinals jugarán en el Estadio Azteca. Michael Bidwill, dueño de los Arizona Cardinals, expresó lo encantado que está el equipo de regresar a un país que ya los apoyó de gran forma en su visita en 2005.

“En 2005, cuando los Cardinals jugaron el primer partido de temporada regular de la NFL fuera de Estados Unidos, experimentamos de primera mano el extraordinario apoyo y la increíble pasión de nuestros aficionados en México. Sabemos que esa pasión ha aumentado exponencialmente en los años posteriores y estamos encantados de regresar a la Ciudad de México en 2022”, señaló.

En 2005, los Cardinals vencieron a los San Francisco 49ers por marcador de 31-14. Nuestro hogar lejos de casa.



The NFL has announced that we have been designated to play a regular season game at Estadio Azteca in Mexico City in 2022.#CardenalesEnMexico 🇲🇽— Arizona Cardinals (@AZCardinals) February 28, 2022