Renee Gracie: la mujer que pasó de piloto de carreras a modelo de OnlyFans

Renee Gracie era un piloto carreras de V8 de Supercars, ahora es modelo de contenido para adultos en la plataforma de OnlyFans en las que genera más de 15.000 dólares semanales con videos e imágenes y cientos de suscriptores.

“Me encanta ‘OnlyFans’, el concepto y cómo cambió mi vida”, explica la modelo australiana.

“Estoy feliz, me amo a mí misma. Mi vida es mucho más que pornografía. Mi vida no gira en torno al porno y el sexo. Soy una chica normal, tengo sueños, metas y pasiones”, dijo Renee Gracie recordando su paso por el mundo del automovilismo.

La australiana Gracie publica su contenido en plataformas como Instagram, Tiktok y OnlyFans. Afirma que lo que hace no es diferente a cualquier otro trabajo porque no le hace daño a nadie y es un empleo honesto.

“Lo que hago es legal, pago impuestos, no le hago daño a nadie. Lo que hago por trabajo lo hace todo adulto. Simplemente elijo compartirlo y ganar dinero con ello. No me hace demasiado diferente a cualquier otra chica de mi edad”, explica Renee Gracie sobre las críticas en el mundo del contenido para adultos.

En 2019, la expiloto abandonó el mundo del automovilismo y aseguró que se retiró debido a los problemas económicos para seguir en las competiciones y como la industria buscaba beneficiarse de las mujeres y sobre la doble moral que sufrió en su carrera.

“Es gracioso y contradictorio porque en Supercars me vendieron como una piloto sensual y me promocionaron como una piloto atractiva. Yo era esa imagen de que el “sexo vende”, dijo Renee Gracie. “Afirmaban que querían promocionar a las mujeres, pero no era así. Querían beneficiarse de ellas”, expresó quien ahora es una de las modelos más cotizadas de OnlyFans.

