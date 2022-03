André-Pierre Gignac se suma a la lista de los que piden el regreso del Chicharito Hernández a El Tri: “Sería un refuerzo de lujo”

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

Inició la temporada de Javier Chicharito Hernández en la MLS y no faltó con su cita al gol en el triunfo 1-0 del LA Galaxy frente al New York City FC. Su anotación despertó el sentimiento que tienen muchos de volver a verlo vestido con los colores de El Tri.

Primero fue el piloto de la Fórmula 1 Sergio Checo Pérez el que realizó una encuesta en sus historias de instagram para promover el retorno de Hernández a la Selección Nacional. Luego fue el francés André-Pierre Gignac que siguió con su petición.

“Lo vimos en su primer partido, te puede resolver a cualquier minuto un partido complicado, hacer una jugada de lujo, con su pierna izquierda, recorte y manda un bombazo abajo del travesaño al minuto 89. Yo no soy seleccionador, pero como todo futbolista, amo a México, todo el mundo lo sabe, quiero que lleguemos al quinto partido y más si podemos. La verdad es un arma increíble para la selección. Ojalá puedan hablar ellos entre adultos y llegar a una solución. No estoy adentro de la selección, no sé qué pasó, no quiero saber, pero sería un refuerzo de lujo”, fueron las consideraciones del delantero de Tigres UANL para La Última Palabra.

🤩 ¡TODOS ACLAMAN SU REGRESO!



🇲🇽 Los goles y actuaciones de @CH14_ en la #MLS, hace que muchos pidan su convocatoria a @miseleccionmx



⬇️ Estos fueron los mensajes que @LAGalaxy, @MLSes y @SChecoPerez le mandan al ‘Tata’ Martino ⬇️ pic.twitter.com/gqSgFXiXTR — Telemundo Deportes (@TelemundoSports) March 2, 2022

La última vez de Chicharito vestido con los colores de la selección mexicana fue en verano de 2019. Luego se perdió las finales de la Concacaf Nations League, Copa Oro y Octagonal de Concacaf.

Gignac pasó por una situación similar en Francia, cuando no era convocado a la Selección Nacional, y luego pudo resolverlo. Jugó incluso la Eurocopa 2016. También, se manifestó sobre la mala racha que tiene Rogelio Funes Mori en los Rayados de Monterrey.

“Tengo contactos con Rogelio Funes Mori y me duele que pasa un goleador histórico, con lo que ha dado en el club. Hay rachas en el fútbol y para los delanteros, más. Con lo que ha dado, superó a uno de los mejores futbolistas que llegó a México, Chupete Suazo, era un marciano ese señor. Me está doliendo que le pegan tanto a Funes Mori, la verdad. Y no es para ser el humilde o algo así, pero yo lo apoyo, le mandé mensaje de apoyo porque se merece mucho más”, dijo sobre las críticas que han llovido sobre el delantero de El Tri.

También te puede interesar:

– Checo Pérez entra en el debate y pregunta si el Chicharito merece estar en la selección de México

– ¡Se ve que hay amor! Aparece primera foto “oficial” de “Chicharito” Hernández y la modelo ecuatoriana Nicole McPherson

– Sale en defensa del “Chicharito” Hernández: David Medrano pidió a la Selección Mexicana más respeto -para el jugador