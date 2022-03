No al racismo: Fanáticos hicieron sonidos de mono a un jugador del Cádiz durante un partido de La Liga

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

Otro lamentable episodio se vivió este lunes en el partido del Cádiz y el Granada por La Liga Santander. Carlos Akapo, jugador del Cádiz, fue sustituido en el minuto 59 y cuando caminaba cerca de la grada, un hincha comenzó a hacer sonidos de mono mientras pasaba el futbolista.

Carlos Akapo es reemplazado, sale por línea de fondo y se produce una acción tan desagradable como repudiable: un aficionado del Granada hace un gesto racista en el que imita el movimiento de un mono. Akapo se detiene ante él y le recrimina su actitud. pic.twitter.com/h7tQnrlsUK — GOAL España (@GoalEspana) February 28, 2022

Akapo llegó al banco y le dijo al cuarto árbitro lo que sucedió y también las cámaras del juego tienen el momento en el que el aficionado comenzó a decirle cosas racistas a Akapo.

Las cámaras de televisión captaron con precisión el momento e identificaron al aficionado, que será castigado por el incidente por parte de La Liga, y también podría tener una sanción por parte de la Fiscalía en España.

El RACISMO hay que erradicarlo. Es lamentable que a día de hoy en 2022 hayan actos así en un campo de fútbol. Hay que dar ejemplo también desde la grada, se que han sido 4 gilipo… por llamarlos de alguna manera pero no podemos dar ese ejemplo a los niños y a toda la gente. 😔😔 https://t.co/yGxeEwmb8w — Carlos Akapo (@carlosakapo) February 28, 2022

“Justo cuando he salido han empezado tres o cuatro que no representan a la afición del Granada. Les he dicho que eso sobraba y uno lo ha seguido haciendo. Por un lado me afecta y por otro hay que dar visibilidad, esa gente no merece estar en el fútbol. Esto es para disfrutar y que haya respeto. Estoy un poco jodido. Es gente que no merece venir al estadio”, expresó el futbolista del Cádiz.

El Granada emitió un comunicado condenando el gesto del aficionado e informando que inició una investigación sobre los hechos ocurridos:

“El Granada CF condena enérgicamente todo acto de racismo y no tolerará en su estadio ningún comportamiento que refleje una actitud intolerante o discriminatoria con los jugadores o los aficionados que acuden a nuestro campo. El Club ha iniciado una investigación y tomará las medidas pertinentes para sancionar con firmeza estas conductas que no representan los valores del Granada CF ni de sus aficionados.

Un episodio más de racismo en el fútbol.



Por suerte, cada vez hay más personas concienciadas, pero sigue habiendo mucho trabajo por hacer, y esto conlleva condenar las actitudes racistas y sacarlas de los estadios de fútbol, del deporte y de nuestra sociedad. pic.twitter.com/CJu3Ktrc8N— Carlos Akapo (@carlosakapo) March 1, 2022

El lateral del Cádiz señaló que lleva el tema con calma, pero que espera que la persona que lo hizo sea apartada del fútbol. En la mañana de este martes volvió a escribir un mensaje en contra del racismo.

“Un episodio más de racismo en el fútbol. Por suerte, cada vez hay más personas concienciadas, pero sigue habiendo mucho trabajo por hacer, y esto conlleva condenar las actitudes racistas y sacarlas de los estadios de fútbol, del deporte y de nuestra sociedad. Muchas gracias a todos por el apoyo y cariño recibido. No al odio”, se leía.

Lee también:

NFL en México: Arizona Cardinals se confirma como uno de los equipos que jugará en el Estadio Azteca

Alexis Vega suspendido dos partidos con Chivas de Guadalajara tras insultar a los árbitros en la derrota ante Puebla