Se avergüenza: André-Pierre Gignac intentó que le borraran el penoso gol que le hizo a Veracruz, cuando los jugadores se quedaron parados en protesta por falta de pago

André-Pierre Gignac, el máximo anotador histórico de Tigres, suma 159 tantos con los felinos; sin embargo, reveló que considera que deberían de ser 158, ya que está muy arrepentido de uno, de aquel que le marcó a Veracruz en octubre del 2019, cuando el equipo (así como muchos otros de la Liga MX que se sumaron) se quedó parado en el campo a manera de protesta por la falta de pagos a los jugadores.

En el momento del silbatazo inicial de aquel partido, Tigres anotó un gol mientras los Tiburones se quedaban inmóviles en la cancha. Al parecer los felinos no sabían qué hacer, pero después de 3 minutos de juego lo entendieron y paseaban el balón de un lado a otro. Cuando la mayoría de la afición al fútbol mexicano creyó que Tigres se sumaría a la protesta y que inevitablemente llegaría el silbatazo final ante la negativa de los equipos a hacerse más daño, André-Pierre Gignac tomó el balón en tres cuartos de cancha, desde ahí disparó y envió el esférico al fondo de la red.

Según relató el Bomboro en entrevista para La Última Palabra, él no quería meter gol, sino enviar el balón fuera del campo; sin embargo, el disparo no salió como quería y terminó metiendo el gol más vergonzoso de su carrera. El delantero francés estaba tan arrepentido de lo ocurrido que, incluso, le pidió a la Federación Mexicana de Futbol que eliminara ese tanto de su historial.

“Hubo muchos malentendidos, al inicio era un minuto, después tres minutos; yo quería meter un gran zarpazo en la tribuna, a veces me salen goles increíbles, esa vez entró, la verdad ya habían pasado los tres minutos, pero no quería meter el gol. Yo después de ese partido marqué a la Federación y les pedí que me quitaran el gol, es una mancha que tengo aquí en México, estoy arrepentido“, explicó.

De la misma forma, el atacante manifestó su deseo, no solo de borrar ese gol de su cuenta, sino también de la memoria de la gente, ya que no quiere que lo recuerden así.

“La verdad fue un verdadero desmadre ese partido, no quiero que me recuerden así, sé que soy gorroso en la cancha, irritante, dicen que yo con los árbitros, cuando tengo una discusión con el árbitro, después voy a los 10 segundos y le digo al árbitro, a la próxima, sé manejar mis partidos, puede ser que a veces grite, sacan una foto de cinco años antes, ya he cambiado, tengo madurez en esos temas. Sí soy un poco gorroso la verdad”, concluyó el francés.

"ME ARREPIENTO UN POCO, NO QUERÍA METER GOL"



"MARQUÉ A LA FEDERACIÓN Y LES DIJE 'QUÍTENME EL GOL, POR FAVOR', ES UNA MANCHA EN MI CARRERA"



"FUE UN VERDADERO DESMA*** ESE PARTIDO"#LUP10Años | Gignac y su polémica anotación en Veracruz pic.twitter.com/nr1REtoSij — FOX Sports MX (@FOXSportsMX) March 1, 2022

