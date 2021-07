De vuelta a México con la manos vacías: Gignac se fue humillado de los Juegos Olímpicos

Japón es una aplanadora y lo demostró una vez más. El conjunto asiático pretende ganar la medalla de oro de los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. Cómodos en su grupo les tocó enfrentar a la Francia de André Pierre Gignac. El delantero de Tigres había tenido una excelente participación en el torneo, pero no pudo hacer nada ante la goleada 4-0 de los nipones.

La poderosa Francia estaba llamada a ser una de las selecciones que animaría el torneo. Dos jugadores de la Liga MX eran los flamantes refuerzos del conjunto Galo: Thauvin y Gignac. El delantero francés tenía la intención de ser determinante en el último partido y llevar a su espalda a su nación. Sin embargo, apareció la joven figura nipona: Takefusa Kubo.

