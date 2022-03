Rusia bombardea la mayor central nuclear de Ucrania, una amenaza real de un desastre peor que Chernobyl

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Actualización 8:57 p.m. (ET) – NEXTA TV, un medio de comunicación bielorruso que se distribuye principalmente a través de los canales de Telegram y YouTube, informó en Twitter que la planta de energía nuclear de Zaporizhzhia está segura, se han detenido reactores y los bomberos han podido entrar a sofocar el incendio. Esta información aún no ha sido confirmada por otros medios.

NEXTA TV dijo que por el momento, la tercera unidad de potencia se encontraba apagada en la planta y solo funciona la cuarta unidad; las condiciones de seguridad contra incendios y radiación en la central nuclear se encuentran dentro de los límites normales. Y que según Andrey Tuz, portavoz del servicio de prensa de la central nuclear, no existe amenaza de propagación de la radiación.

A los cuerpos de bomberos se les permitió ingresar al territorio de la central nuclear de Zaporozhye, anunció el jefe de la administración militar regional de Zaporozhye, Oleksandr Starukh.

❗️According to Andrey Tuz, spokesman of the press service of the nuclear power plant, there is no threat of radiation spread. — NEXTA (@nexta_tv) March 4, 2022

❗️Important information from Zaporizhzhia NPP:



📍At the moment, the third power unit was shut down at the plant and only the fourth unit is working;

📍The radiation and fire safety conditions at the nuclear power plant are within normal limits. pic.twitter.com/qspIFz8O7x — NEXTA (@nexta_tv) March 4, 2022

Funcionarios del gobierno ucraniano dijeron que se veía humo desde la planta nuclear más grande de Europa desde que Rusia está bombardeando la ciudad de Enerhodar, en el sur de Ucrania y advirtieron que el bombardeo ruso puede causar un desastre nuclear de gran magnitud.

La planta de energía nuclear de Zaporizhzhia se incendió la madrugada del viernes después de un ataque de las tropas rusas, dijo el alcalde de la ciudad cercana de Energodar.

El ministro de Relaciones Exteriores de Ucrania, Dmytro Kuleba, tuiteó: “El ejército ruso está disparando desde todos los lados contra la central nuclear de Zaporizhzhia, la planta de energía nuclear más grande de Europa. El fuego ya se ha desatado. Si explota, ¡será 10 veces más grande que Chernobyl! ¡Los rusos deben cesar INMEDIATAMENTE el fuego, permitir a los bomberos, establecer una zona de seguridad!”.

Russian army is firing from all sides upon Zaporizhzhia NPP, the largest nuclear power plant in Europe. Fire has already broke out. If it blows up, it will be 10 times larger than Chornobyl! Russians must IMMEDIATELY cease the fire, allow firefighters, establish a security zone! — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) March 4, 2022

“Exigimos que detengan el fuego de armas pesadas”, dijo Andriy Tuz, portavoz de la planta de energía nuclear en Enerhodar, en un video publicado en Telegram. “Existe una amenaza real de peligro nuclear en la estación de energía atómica más grande de Europa”.

Ha habido feroces combates entre las fuerzas locales y las tropas rusas, dijo Dmytro Orlov en una publicación en línea, y agregó que hay víctimas sin dar detalles.

The reactors are located very close to the shelling site. The chance of hitting or ricocheting is very high. pic.twitter.com/H5hchSBZWk — NEXTA (@nexta_tv) March 4, 2022

Anteriormente, las autoridades ucranianas informaron que las tropas rusas estaban intensificando los esfuerzos para apoderarse de la central de energía nuclear y que habían ingresado a la ciudad con tanques.

“Como resultado del continuo bombardeo enemigo de edificios y unidades de la planta de energía nuclear más grande de Europa, la planta de energía nuclear de Zaporizhzhia está en llamas”, dijo Orlov en su canal de Telegram, citando lo que llamó una amenaza para la seguridad mundial y no dio más detalles.

Hasta el momento, los bomberos no habían podido comenzar a extinguir un incendio en la planta de energía nuclear de Zaporizhzhia debido al bombardeo ruso en curso, dijo el alcalde de la ciudad, según el canal Nexta. ❗️Firefighters cannot start extinguishing a fire at the Zaporizhzhia NPP due to shelling



It is also reported that there is a hit in the first power unit pic.twitter.com/ulmxm4dNMx— NEXTA (@nexta_tv) March 4, 2022

La Agencia Internacional de Energía Atómica informó que está informada sobre el ataque ruso contra la mayor planta de energía nuclear de Ucrania: #Ukraine: IAEA is aware of reports of shelling at #Zaporizhzhia Nuclear Power Plant (NPP), in contact with Ukrainian authorities about situation.— IAEA – International Atomic Energy Agency (@iaeaorg) March 4, 2022

El ataque renovó los temores de que la invasión pudiera dañar uno de los 15 reactores nucleares de Ucrania y desencadenar otra emergencia como el accidente de Chernóbil de 1986, el peor desastre nuclear del mundo, que ocurrió a unos 110 kilómetros (65 millas) al norte de la capital.

La invasión rusa a Ucrania entra en su segunda semana el jueves mientras continúan los combates en todo el país.

Hay informes contradictorios sobre qué lado controla la ciudad de Kherson. Los ucranianos aún controlan la capital, Kiev, a pesar de los esfuerzos rusos por apoderarse de la ciudad. La ciudad portuaria de Maripol y Kharkiv, la segunda ciudad más grande de Ucrania, sufrieron fuertes bombardeos durante el miércoles y el jueves.

Las informaciones sobre operaciones militares son difíciles de confirmar, ya que la situación sobre el terreno en Ucrania puede cambiar rápidamente.

