Chivas de Guadalajara recibió un duro golpe del Canelo Álvarez: el boxeador mexicano traicionó al “Rebaño Sagrado”

Saúl Álvarez es uno de las personalidades deportivas más importante en la actualidad. Canelo es motivo de orgullo para muchos aficionados al boxeo. Sin embargo, desde el fútbol no lo verán con muy buenos ojos. El tapatío tenía cierto acercamiento con Chivas de Guadalajara, pero de un momento a otro su corazón cambió por completo a los colores del Atlas.

Este cambio repentino comenzó previo a la final entre el Atlas y el Club León. El boxeador mexicano le mandó un mensaje motivacional a los jugadores del conjunto rojinegro, antes de jugar el partido decisivo por la Liga MX. Sin embargo, este amor continuó al punto de desechar su afinidad por el “Rebaño Sagrado”.

"YA SOY (del @AtlasFC)!" nos confiesa el @Canelo.



Como muchos saben, por medio de @CANELOTEAM (que es rojinegro hasta la médula) les mandó un mensaje en vídeo para motivarlos previos a la Final.



La clave? Recordarles que ganar la 🏆 les podía CAMBIAR SU VIDA.@zona3noticias pic.twitter.com/HvaMgJ13Pj — Omar Pérez Campos (@omardepor) March 2, 2022

“Ya soy (rojinegro). Me nació y lo dije por experiencia, me ha cambiado la vida muchas cosas, he estado en peleas importantes o claves en mi carrera, que es nada más poner todo el empeño, ya hiciste todo en el gimnasio, cuando estés ahí en el cuadrilátero es poner todo de ti, y ganar te cambia la vida”, expresó el boxeador mexicano en unas declaraciones recopiladas por Omar Pérez Campos.

Canelo, el nuevo fiel seguidor del Atlas junto a Eddy Reynoso, reconoció que aquel consejo a los “Zorros” los expresó en base a sus experiencias dentro del cuadrilátero.

¡INVITADO DE LUJO! ❤️🖤



Eddy Reynoso, entrenador del @Canelo, se une al festejo de @AtlasFC como si fuera uno más del equipohttps://t.co/9FslAd7MOH pic.twitter.com/N5wxwJzlEN— MARCA Claro (@MarcaClaro) December 13, 2021

“Fueron palabras que me nacen decirlas porque las he vivido, fue lo único que les dije, que después de ganar ese campeonato, les iba a cambiar su vida, y que pusieran todo de ellos, que era un día más para ser campeones y que iba a cambiar su vida de todos“, concluyó el tapatío. Canelo won’t start his fight till after the Chivas game. pic.twitter.com/k7BxsJDno6— ✌️ (@ualreedykno) September 15, 2018 Canelo receiving his @Chivas jersey prior to his big matchup on Saturday night. @ChivasEN_ @chivasdelnorte #CaneloSaunders #fighthubtv pic.twitter.com/cbSR0e5jlo— Jahir Martinez (@fighthubjahir) May 4, 2021

