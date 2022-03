El hijo del “Loco” Abreu le manda un aviso a la selección mexicana y revela una curiosa afinidad con un atacante de El Tri

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

Naturalizar a un futbolista para que juegue con México parece estar de moda dentro de la Federación Mexicana de Fútbol. Son muchos los casos ocurridos en el último año: Rogelio Funes Mori, Julián Araujo, David Ochoa y Marcelo Flores. Sin embargo, no todos caen en las redes de El Tri; Ricardo Pepi decidió representar a Estados Unidos y Diego Abreu está entre Uruguay y México.

El futbolista de 18 años de edad ya ha tenido la oportunidad de participar en módulos de la selección mexicana. El hijo del histórico Sebastián “El Loco” Abreu tiene esa disyuntiva entre El Tri y la selección de su padre. Ante esta indecisión, el “Charrua” explicó cuál será el factor decisivo para representar a alguno de estos países.

👊🏼 𝑅𝑒𝑐𝑢𝑝𝑒𝑟𝑎𝑛𝑑𝑜…



Diego Abreu está en el Complejo junto a sus compañeros de la 𝘀𝘂𝗯-𝟮𝟬, mientras se recupera de la lesión.



¡Falta menos! #ElEquipoQueNosUne pic.twitter.com/cc5RcoppFa — Selección Uruguaya (@Uruguay) March 1, 2022

“Lo que podría descartar mi decisión son las posibilidades que me den de jugar porque al final de cuentas uno tiene que buscar lo mejor para uno. El día de mañana, si me va bien en una u otra, me pueden salir pases para el exterior. Pero si no tengo minutos pues esa no va a ser. La que me brinde minutos, confianza y más afinidad con la gente será la selección por la que me termine decantando”, sentenció el joven jugador en una entrevista para Fútbol Total MX. El mensaje que le manda el Chucky Lozano a Diego Abreu.



“Espero que no te vayas a otra selección y que te quedes con México” pic.twitter.com/96mx0zpkbd— Alexx Carrasquedo (@AlexxCarZe) February 24, 2022

Diego Abreu, jugador con sangre “Charrua”, pero que sigue los pasos de un mexicano

A pesar de que se puede llegar a pensar que este joven delantero está muy influenciado por su padre, referente de la selección uruguaya, lo que resulta curioso es que Diego Abreu se fija similitudes con el mismísimo Raúl Jiménez, por encima de cualquier centro delantero uruguayo.

“Me siento bastante identificado con Raúl Jiménez porque los dos somos nueve de área. Por ejemplo, Raúl es uno más que se centra a fijar a los dos delanteros y buscar salir del área cuando lo ve necesario, es decir, no pasa mucho tiempo fuera del área. En cambio Rogelio Funes Mori siento que es un jugador que le gusta jugar más afuera del área. Yo me veo más identificado con Raúl”, explicó Diego Abreu.

¡GOLEADOR!🇲🇽



El es Diego Abreu, hijo del Loco Abreu. Decidió defender los colores de México y no los de Uruguay. Suma 2 goles en 2 partidos jugados con la Selección Mexicana sub 16 pic.twitter.com/IIm5QGWqlP— Analistas (@SomosAnalistas_) August 4, 2019

También te puede interesar:

· El Tri celebra desde México: Hirving Lozano reaparece sorpresivamente en campos italianos

· El lado oscuro de la selección mexicana: Miguel Layún reveló los problemas que le hicieron huir de El Tri

· “Son puros pechos fríos”: Luis “Matador” Hernández acaba con los jugadores de El Tri