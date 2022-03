¿Cuánto dinero ganó Chicharito en su carrera? Conoce los millonarios salarios que ha tenido Javier Hernández

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Javier Hernández fue, por momentos, el rostro del fútbol mexicano en los últimos años. El atacante formado en Chivas de Guadalajara tomó el estandarte de grandes jugadores como Hugo Sánchez y Rafa Márquez. Chicharito hoy milita en la MLS y a lo largo de su carrera se ha caracterizado por tener uno de los salarios más altos para un jugador de México.

Chicharito es uno de los jugadores más importantes de Los Ángeles Galaxy. El mexicano posee la gran distinción de “jugador franquicia”, norma que le permite cobrar un salario por encima del tope salarial. Los equipos de Estados Unidos tienen un cupo limitado para estos jugadores y Javier Hernández ocupa una de esas plazas.

El atacante azteca jugó en equipos de gran envergadura en Europa. Javier Hernández defendió las camisetas de clubes verdaderamente millonarios que no le temblaban el pulso para pagar grandes cantidades de dinero. Chicharito jugó en clubes potencia como el Manchester United, Real Madrid y, en otro escalón, el Sevilla y Bayer Leverkusen.

Curiosamente, a pesar de que no está en el punto más alto de su carrera, Javier Hernández está cobrando su segundo mayor sueldo de toda su pasantía en el balompié. Sin duda alguna esta es una muestra más del poderío económico de la MLS, principal arma para convencer a grandes futbolistas de todo el mundo.

LISTEN TO THE ADMIN. YOU DON'T WANT TO MISS THIS ✨#LAGalaxy 🆚 @CharlotteFC on FOX at 4:30pm PT pic.twitter.com/5BxC415KM6— LA Galaxy (@LAGalaxy) March 4, 2022

Los cinco mejores salarios en la carrera de Chicharito

5- Manchester United (2014) $4.9 millones de dólares anuales. THIS goal 🙌 THE man 🤩



It just had to be the birthday boy @CH14_ for today's #PhotoOfTheDay 📸#MUFC pic.twitter.com/SQ03DSmQkH— Manchester United (@ManUtd) June 1, 2021

4- Real Madrid (2015) $4.9 millones de dólares anuales. I see many critizcing Chicharito. Many whom probably were Chicha fan boys back in the day when he played for Man U and/or Real Madrid.



Of course he's not the best player we've ever had, but imagine being in that position now. Anyway, the hypocrisy. #Chicharito #MLS #Mexicano pic.twitter.com/MY2fH5Rg75— RxMxF (@RealMexFrank) October 27, 2021

3- Bayer Leverkusen (2017) $5.8millones de dólares anuales. 10 mins till kick off between Bayer Leverkusen and Atl. Madrid! Chicharito up top!! pic.twitter.com/D3Sh7mSE4F— El Tri (@ElTriCentral) February 21, 2017

2- Los Ángeles Galaxy (2020) $6 millones de dólares anuales. Well duh 😏@CH14_ is our Player of the Month pic.twitter.com/zEPY20aECf— LA Galaxy (@LAGalaxy) March 1, 2022

1- West Ham United (2018) $9.7 millones de dólares anuales. #TRANSFER

West Ham United Bayer Leverkusen'den CHİCHARİTO'yu 17.80 mil £'ya Transfer Etti pic.twitter.com/LB7ogucJPM— Transferlation Haber (@Transferlation) July 26, 2017

Con información de Fútbol Total MX.

