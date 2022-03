Reseña: Horizon Forbidden West, Voice of Cards: The Forsaken Maiden, Cyberpunk 2077 y Huawei Watch GT 3

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Horizon Forbidden West, Voice of Cards: The Forsaken Maiden, Cyberpunk 2077 y Huawei Watch GT 3 son los mejores videojuegos y gadget que podrás disfrutar estos días, así que no importa qué género sea tu favorito, pues hay para todos los gustos y estas reseñas te dirán qué puedes esperar de ellos.

Horizon Forbidden West

Se trata de un RPG en mundo abierto, que continúa la historia de Zero Dawn, que se desarrolla con la llegada de una nueva plaga que amenaza al ecosistema y a su vez a la humanidad.

Ante ello, nuestra heroína Aloy emprenderá la búsqueda de GAIA, una inteligencia artificial creada por los Antiguos, que podría ayudar a vencer a la nueva amenaza.

Horizon Forbidden West mejora en varios apartados a su antecesor, en el apartado de gameplay se nota una fluidez que se agradece.

Los gráficos como la mayoría de los de PS5, son llenos de detalles, el mundo es inmenso con una infinidad de misiones secundarias que le dan horas y horas de vida al juego.

Sin duda es un juego que debes de tener, incluso si no te embarcaste la primera parte pues es uno de los que mejor ha sacado provecho de la consola de Sony.

Voice of Cards: The Forsaken Maiden

Es un juego de estrategia que como su nombre lo dice, las cartas llevan un rol principal, en esta ocasión, la historia nos lleva a salvar a una isla de la destrucción.

Una de las principales diferencias con su predecesor son los ataques en equipo pues algunos de personajes tienen la capacidad de realizar movimientos con ayuda de otros.

El mundo, los escenarios y personajes están representados con cartas, por lo que no esperes gráficos espectaculares, aunque no por ello no se debe dejar de mencionar el excelente trabajo en diseño y dirección de arte.

En resumen, es un gran juego, sobre todo para quienes gustan de los RPG clásicos y lo mejor es que está a un precio razonable y lo puedes llevar a donde quiera que estés gracias a la consola en el que está disponible.

Cyberpunk 2077

Tras un desastroso lanzamiento que ocurrió antes de que el juego estuviera listo y el cual estuvo lleno de bugs, malas críticas que opacaron su potencial, llega la versión para la nueva generación.

¿La pregunta es, vale la pena? Y la respuesta es sí, al menos en la versión de PS5, pues es en ella en la que los jugadores le podemos sacar todo el provecho a la historia, las aventuras y el gameplay que tanto nos prometieron los desarrolladores.

Ahora sí, gráficamente se ve espectacular, está mucho más fluido y además se incluyó compatibilidad con el control de la consola, que te hacen sumergirte aún más en la aventura.

Entre las nuevas opciones hay la posibilidad de modificar tu aspecto, el de tu departamento, y comprar casas en realidad no hay nada lo de nuevo, así que si ya lo jugaste quizá no te atraiga volver del todo, pero si no le diste la oportunidad por las malas críticas, esta es la ocasión para hacerlo, porque si en el mundo de los videojuegos hay una posibilidad de corregir errores, esta versión es el claro ejemplo de ello. Lo malo es que quienes jueguen en Xbox quizá no estén en desacuerdo, por lo que la recomendación es usar la consola de Sony para disfrutar y sacar provecho del potencial de Cyberpunk 2077.

Huawei Watch GT 3

Es un reloj inteligente con AMOLED de 1,43 pulgadas, Resolución 466 x 466 píxeles, procesador, ARM Cortex – M, memoria de 32 MB, almacenamiento de 4 GB, batería de carga inalámbrica, sistema operativo HarmonyOS 2.1.

Además, tiene sensores de acelerómetro, giroscopio, geomagnético, PPG TruSeen 5.0+, presión de aire y temperatura y es resistencia al agua 5 ATM.

Tiene la apariencia de un reloj clásico, que le da un aspecto mucho más elegante que otros modelos.

La batería rinde bastante y la pantalla se ve de lujo, además es muy sencillo de manipular, con un sistema operativo bastante amigable que además permite contestar llamadas y tiene asistente de voz.

Es compatible con amóldelos iOS y Android. Quizá el único detalle es las pocas apps que tiene a su disposición. Pero de ahí en fuera si dejas pasar ese detalle, es un gran wearable disponible a precio razonable con el que puedes conseguir una buena experiencia si te gustan los gadgets.

