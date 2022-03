“Afuera los reventamos”: Hernán Cristante explica las razones de su polémica frase en el que incita a la violencia

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Por varios días se han comentado los incidentes ocurridos en el Estadio La Corregidora. Una verdadera batalla campal se desató en el partido entre el Querétaro y Atlas. Aún salen materiales de aquella trifulca que dejó 26 heridos, aproximadamente. Uno de las voces polémicas fue la de Hernán Cristante, entrenador de los Gallos.

“Afuera los reventamos, no pasa nada”, le dijo el entrenador argentino a unos aficionados que saltaron a la cancha del estadio. Esta frase generó mucha indignación a través de las redes sociales. Cristante habría aupado a los violentos a que continuaran con sus agresiones sobre la barra rival. Sin embargo, sus palabras tendrían una razón de ser.

"Afuera los reventamos, no pasa nada, afuera", dijo Hernán Cristante, técnico del Querétaro, mientras los barristas ingresaban a la cancha de la Corregidora 🤦‍♂️#Queretaro #Atlas #LigaMX #QueretaroAtlas pic.twitter.com/KOEnzHvjiq — Édgar Enríquez (@edgarenriquez_) March 7, 2022

Hernán Cristante se defendió

El estratega argentino está en el ojo del huracán al ser tildado como una de las personas que fomentó la violencia. Las palabras de Cristante fueron criticadas al considerar que incentivó incentivó las agresiones generadas en el Estadio la Corregidora. No obstante, el director técnico de Querétaro aseguró que sus palabras a la afición tenían un trasfondo y razón de ser.

“Puedo identificar muy bien a dos y no me da temor (decirlo), decían ‘hay que reventarlos’ y querían entrar al túnel y dije que iba a haber una tragedia. Me los llevé al otro lado y les decía ‘sí, sí los reventamos afuera’. Esto es algo que se usa en educación y persuasión, fue algo que me salió, había quien llegaba a pedir una selfie con el celular, traté de minimizar la situación. Si tuviera que insultar a alguien no le digo chinga tu madre, le digo hijo de tu reputa madre, hubiera usado mis palabras, utilicé sus palabras para sacarlos“, sentenció el entrenador en conferencia de prensa.

Hernán Cristante mencionó que, lamentablemente, sus jugadores han recibido amenazas. pic.twitter.com/SrTbMrifgU— Alberto García Aspe (@betogarciaaspe8) March 7, 2022

Por otra parte, a pesar de las críticas, Hernán Cristante se queda con imágenes de solidaridad que ocurrieron en medio de la tragedia. A pesar de la actitud deplorable de algunas personas, el argentino identificó a quienes estrecharon su mano para ayudar al “rival deportivo”.

“Sacar ropa de civil de un jugador mío y dársela a alguien de Atlas para que se vaya tranquilo. Nadie dijo eso. Una chica de seguridad que no pesaba más de 40 kilos, tirándose arriba de un chico para que no le peguen más y la arrastraban (…) Me quedo con testimonios de gente de Atlas, con testimonio de gente de Querétaro. Ver gente de Querétaro sacar a gente de Atlas en su coche para que estuvieran tranquilos, nadie de ustedes lo dijo”, sentenció. ¡¡ERES ENORME!! ❤️



Pudo resguardarse solo de todo lo que estaba pasando en el Estadio Corregidora, pero eligió irse a los vestidores con aficionados de ambos equipos para mantenerse a salvo juntos.



Lo que ayer hizo Hernán Cristante es un EJEMPLO. 👏🏼



➡️ https://t.co/iCd7jYc86n pic.twitter.com/IqvHbakq8x— DIARIO RÉCORD (@record_mexico) March 6, 2022

