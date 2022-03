Consuelo Duval presume el momento en que su hijo rescata a dos niños que sufrieron un accidente de auto

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Consuelo Duval expresó lo orgullosa que se siente de su hijo Michel Duval, quien ayudó a rescatar a dos niños que quedaron atrapados en un auto luego de sufrir un aparatoso accidente.

Junto a las imágenes que fueron publicadas a través de su cuenta oficial de Instagram, la actriz y presentadora mexicana explicó cómo descubrió que su hijo había participado en un acto heroico. Y es que todo comenzó cuando le hicieron llegar las grabaciones, en donde al principio solo se percató que algunas personas habían detenido su camino para ayudar en un accidente automovilístico.

“No entendía muy bien por qué me habían mandado estos videos debo confesar que se me hundió la panza. Lo primero que sentí fue mucha gratitud al ver a esos dos héroes que detuvieron su camino para rescatar a las víctimas del accidente”, explicó.

Más tarde vio a un joven que ayudó a dos niños a salir del auto que se encontraba volcado en una avenida transitada, en donde por fortuna no había heridos.

“Vi como el muchachito (flexible) rescató a una princesa (ilesa) y a un pequeñito (ileso)“, agregó.

Y aunque hasta ese momento no había entendido de qué se trataba, todo cambió cuando le pidieron que agradeciera a su hijo por haber ayudado a los dos niños, lo que la dejó completamente sorprendida, pues Michel Duval era uno de esos héroes que ayudaron.

“Gracias a Dios no hubo heridos, pero cuando leí el texto que acompañaba a estos videos hasta me mareé… Dale las gracias a tu hijo por rescatar a esos pequeños… Y sí, ES MI HIJO. ¡¡No me sorprende papalito, desde que naciste has sido un HÉROE!!”, agregó.

Asimismo, Consuelo Duval aprovechó el momento para enviar un mensaje en conmemoración del Día Internacional de la Mujer, en donde expresó lo orgullosa que está de haber criado sola a sus dos hijos.

“Acá en Argentina ya es el día internacional de la mujer. Las amo, respeto, admiro y bendigo. Claro que se puede, yo crie solita a este héroe porque tengo un superponer“, puntualizó.

En poco tiempo la publicación se convirtió en una de las más comentadas por seguidores y algunos famosos como Luz Elena González, Ludwika Paleta, Cecilia Galliano, Marjorie de Sousa y Carlos rivera, entre muchos otros, quienes la felicitaron por educar a sus hijos de manera ejemplar; mientras que algunos más reconocieron la hazaña de Michel Duval.

