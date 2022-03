Juan Osorio y su joven novia, Eva Daniela, celebran primer aniversario de novios con romántica velada

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Juan Osorio y su novia Eva Daniela están celebrando su primer aniversario de novios, motivo por el cual prepararon una romántica levada en el jardín que presumieron con sus seguidores de redes sociales.

Sin importar las críticas que han recibido por la diferencia de edades, la actriz Eva Daniela y Juan Osorio han demostrado que gozan de una sólida relación en la que incluso ya hay planes de boda, la cual inició hace un año. Es por ello que compartieron la manera en que celebraron esta fecha tan especial.

Fue a través de sus redes sociales en donde el famoso productor de telenovelas como ‘Mi Marido Tiene Familia’, ‘Soltero con Hijas’ y próximamente la serie de Vicente Fernández, compartió algunas imágenes de la romántica sorpresa que le preparó su novia 38 años menor que él para celebrar su primer aniversario como pareja.

En la serie de videos publicados a través de las historias de su perfil de Instagram, Juan Osorio mostró cada detalle de la decoración de su íntima velada, en donde hubo desde pétalos de rosas, fotografías y hasta una cena con sushi.

“No me lo esperaba, la verdad es que me sorprendió, pero tampoco me debe de sorprender porque tú eres así, has dejado que tus sentimientos fluyan y eres una gran mujer. Estoy muy emocionado, contento y muy feliz”, dijo el productor de 64 años desde el interior de una pequeña tienda de campaña que preparó para estar más cómodos.

Como parte de esta misma celebración, Eva Daniela dedicó un mensaje para su pareja, en donde recordó cómo fue su primera cita.

“Nunca olvidaré nuestra primera cita llena de risas y una plática maravillosa e interminable. Tampoco olvidaré el día que me pediste ser tu novia y cada detalle del comienzo y transcurso de nuestra hermosa historia, siempre van a quedar guardados en mi corazón”, escribió junto a la primea fotografía que se tomaron juntos.

Finalmente le agradeció por un año en el que ha aprendido el verdadero significado del amor, y en donde asegura, los hechos han hablado más que las palabras. View this post on Instagram A post shared by Eva Daniela (@soyevadaniela)

