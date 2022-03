63 años desde el lanzamiento de la Barbie, la muñeca más famosa del mundo

Click to share on Facebook (Opens in new window)

En definitiva, un juguete que ha calado de manera rotunda el mundo, es la muñeca Barbie, la cual en Estados Unidos tiene su propio Día Nacional, siendo una inspiración para muchos jóvenes desde hace décadas.

Veterinaria, periodista, astronauta o presidenta, la Barbie ha hecho de todo, tiene 150 carreras y hoy cumple 63 años desde su lanzamiento.

Mattel presentó esta icónica muñeca en la Feria del Juguete de Nueva York en 1959. Tenía 29 cm de alto, tenía el pelo arreglado en una cola alta y una figura esbelta con un bañador strapless a rayas blancas y negras.

Además, estaba maquillada, tenía zarcillos dorados y labios en forma de corazón.

La idea de esta muñeca provino de Ruth Handler, esposa de uno de los dueños de Mattel, Elliot Handler. Ella aseguró que se inspiró cuando vio a su hija Bárbara jugando con una muñeca de papel.

En la época de 1960, esta muñeca se influenció en el estilo de Jackie Kennedy con magníficos vestidos de noche y un peinado estilo “corte burbuja”, así como colas rizas con fleco. A su vez, tenía ya múltiples profesiones: bailarina, azafata, enfermera y astronauta.

El novio idóneo de Barbie, Ken, apareció en 1961, tenía sus propios looks y profesiones. Entre 1964 y 1966 se lanzó la hermana menor, Skipper, luegos los mellizos Tutti y Todd, y luego su mejor amiga Midge.

Finalizando los 60 llegaron con el estilo de Op Art y la psicodelia también y Barbie no se quedó atrás con su estilo “Twist n´Turn”, el primer modelo con cintura que se movía al ritmo del “twis and shout”.

Esta muñeca siguió causando furor, ahora con el lanzamiento “Talking Barbie”, que hablaba en inglés y castellano.

La década de los 70 llegó y con ella una nueva imagen para esta muñeca, Barbie Malibú llegó al mercado con sencillo bañador azul cielo, cabello lacio y un asombroso bronceado. Además, con nuevas profesiones como: golfista, tenista, camping, snorkel y esquí.

Llegaron los 80 y Barbie se vuelve a renovar ahora con el lema “Nosotras podemos hacerlo todo chicas, ¿verdad, Barbie?”, y los famosos looks de día y de noche, ‘Day-to-Night Barbie’.

Con hebillas, encajas, cabello lleno de volumen y colores de neón, la Barbie de los 80 tuvo una gran influencia de Madonna.

También salieron las primeras Barbies afroamericana y latina. Luego Mattel lanzó la colección de “Muñecas del Mundo” donde Barbie estaba vestida con distintos trajes tradicionales.

“Totally Hair Barbie” nació en los 90, tenía el cabello larguísimo que podía cortárselo, peinárselo, trenzarlo y más.

La Alta Costura de la época también inspiró a Barbie, el popular y talentoso diseñador Bob Mackie se encargó de vestirla, así como Vera Wang, Dior, Vesace, Calvin Klein, MAC y mucho más.

El nuevo milenio transformó a Barbie para inspirar a las nuevas generaciones. Los crop tops, mechas en el cabello y faldas cortas estaban muy de moda.

En el 2014 la Barbie marca otra huella al protagonizar la portada de Sport Illustrated, demostrando que su imperio continuaba. Ahora diseñaban la muñeca con todo tipo de cuerpos y todos de piel. View this post on Instagram A post shared by Barbie (@barbie)

A su vez, Barbie comenzó a homenajear a aquellas mujeres que marcaron la historia a través de su trabajo como Amelia Earhart, Frida Kahlo y Katherin Johnson. View this post on Instagram A post shared by Barbie (@barbie)

