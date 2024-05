La FIB ordena una subasta para la pelea entre Canelo Álvarez y William Scull en junio

La Federación Internacional de Boxeo (FIB) ordenó una subasta para el jueves 6 de junio para negociar la pelea entre Saúl ‘Canelo’ Álvarez y el cubano William Scull, retador obligatorio del tapatío por el organismo.

En una carta, Daryl Peoples, presidente de la FIB, expresó que Canelo Álvarez y Scull recibieron el 13 de mayo la orden de comenzar negociaciones para la defensa del título, pero nueve días después el representante del cubano, Hagen Doering, informó que no se pudo llegar a un acuerdo y se solicitó una oferta inmediata.

El organismo ordenó la licitación para el mediodía del 6 de junio y los promotores deberán presentar sus ofertas a las 11:45 am de esa mañana. Por los momentos, Peoples no está seguro de que la FIB sea la siguiente en la fila entre los cuatro entes para la próxima defensa obligatoria del mexicano, ya que Gilberto Mendoza -presidente de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB)- aseguró que era el primero.

Si la AMB es quien sigue en la fila, Edgar Berlanga podría ser el próximo rival y pelee con el tapatío en septiembre. De no ser así, William Scull surge como la principal opción de Canelo Álvarez o de no querer la pelea podría dejar vacante el título de la FIB.

Canelo Álvarez viene de vencer a Jaime Munguía en una pelea histórica donde dos mexicanos por primera vez en la historia disputaron los cuatro cinturones. El tapatío comenzó perdiendo los tres primeros asaltos, pero en el cuarto mandó a la lona al nativo de Tijuana con un uppercut y desde ese momento tomó el control del duelo. Al final, el campeón indiscutido de las 168 libras le propinó la primera derrota de su carrera al joven peleador por decisión unánime de los jueces.

También presente en la cartelera en Las Vegas protagonizada por el mexicano, William Scull hizo su debut en los Estados Unidos al vencer por decisión unánime a Sean Hemphill, a quien mandó a la lona en el quinto round. El cubano ha desarrollado su carrera profesional en Alemania y Argentina.

Canelo Álvarez derrotó a Jaime Munguía en su útlima pelea y Edgar Berlanga es el nombre que más suena para septiembre. Foto Cortesía: Esther Lin/Premier Boxing Champions.

“(…) No hemos profundizado sobre ese tema, lo voy a hablar con mi equipo de trabajo y veremos qué es lo que sigue. Como lo he dicho, estoy en una posición donde puedo hacer lo que yo quiera”, dijo el mexicano tras conocer la orden de la FIB en una conferencia de prensa por el torneo de golf “No Golf No Life” en México.

Saúl ‘Canelo’ Álvarez, de 33 años, pudo recuperarse de un mal comienzo y venció en las tarjetas de los jueces a su compatriota Jaime Munguía en Las Vegas. El campeón indiscutido de las 168 libras tiene marca de 61 victorias (39 por nocaut), dos derrotas y dos empates en su carrera como profesional.

Por su parte, William Scull, de 31 años, fue campeón juvenil en su natal Cuba y ahora es el número uno del ranking oficial de la FIB. El cubano tiene marca invicta después de 22 peleas, nueve de ellos por la vía rápida.

