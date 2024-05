William Scull rompe el silencio tras ser designado por la FIB como retador oficial de Canelo Álvarez

William Scull rompió el silencio y afirmó que sería un placer enfrentar a Saúl ‘Canelo’ Álvarez luego de ser designado como su retador oficial y que la Federación Internacional de Boxeo (FIB) ordenara una pelea entre ambos por el campeonato indiscutido de 168 libras.

En una entrevista con ESPN, Scull expresó que está muy feliz porque su sueño de enfrentar a Canelo Álvarez podría hacerse realidad y también porque sabe que ganaría mucho dinero, pero entiende que no será fácil que el duelo se llegue a materializar.

“Muchos me dicen o piensan que ganaré mucho dinero y es cierto. Después de todo, para eso me hice profesional, para ganar plata. Pero pelear con un tremendo campeón como El Canelo es algo muy diferente, sería todo un placer”, dijo el cubano.

Canelo Álvarez derrotó a Jaime Munguía en su útlima pelea y Edgar Berlanga es el nombre que más suena para septiembre. Foto: John Locher/AP.

Por los momentos habrá que esperar a ver qué decisión tomará Canelo Álvarez tras recibir esta orden, ya que Edgar Berlanga era el peleador que estaba sonando con fuerza para subir con él al ring en septiembre. Además, el tapatío comentó que todavía no ha profundizado sobre este tema, pero recalcó que nadie puede obligarlo a nada porque se ha ganado el derecho de hacer lo que quiera.

“Dicen que no tuve rivales de renombre, pero hice lo mío y por algo me mantengo invicto, pero si llego a estar frente a él, pelearé por lo más importante de todo: pelearé por la gloria. Yo llego por ser el desafiante número uno, porque gané una eliminatoria de la FIB, porque me fui ganando este puesto y ahora este tremendo sueño está por hacerse realidad“, agregó.

Canelo Álvarez viene de vencer a Jaime Munguía en una pelea histórica donde dos mexicanos por primera vez en la historia disputaron los cuatro cinturones. El tapatío comenzó perdiendo los tres primeros asaltos, pero en el cuarto mandó a la lona al nativo de Tijuana con un uppercut y desde ese momento tomó el control del duelo. Al final, el campeón indiscutido de las 168 libras le propinó la primera derrota de su carrera al joven peleador por decisión unánime de los jueces.

También presente en la cartelera en Las Vegas protagonizada por el mexicano, William Scull hizo su debut en los Estados Unidos al vencer por decisión unánime a Sean Hemphill, a quien mandó a la lona en el quinto round. El cubano ha desarrollado su carrera profesional en Alemania y Argentina.

William Scull, de 31 años, fue campeón juvenil en su natal Cuba y ahora es el número uno del ranking oficial de la FIB. El cubano tiene marca invicta después de 22 peleas, nueve de ellos por la vía rápida.

Por su parte, Saúl ‘Canelo’ Álvarez, de 33 años, pudo recuperarse de un mal comienzo y venció en las tarjetas de los jueces a su compatriota Jaime Munguía en Las Vegas. El campeón indiscutido de las 168 libras tiene marca de 61 victorias (39 por nocaut), dos derrotas y dos empates en su carrera como profesional.

Sigue leyendo:

· FIB ordena a Canelo Álvarez defender sus títulos contra el cubano William Scull a continuación

· Edgar Berlanga quiere ser el siguiente para Canelo Álvarez y asegura que su pelea pasará a la historia

· Canelo Álvarez reta desde el ring a David Benavídez tras vencer a Jaime Munguía (Video)