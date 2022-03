Sasha Sokol rompe el silencio y denuncia el abuso que sufrió al lado de Luis de Llano

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Sasha Sokol aprovechó el Día Internacional de la Mujer para romper el silencio y denunciar publicamente a Luis de Llano por el abuso que sufrió durante su adolescencia. La intérprete de “Rueda Mi Mente” hizo las declaraciones después que el productor musical hablara nuevamente sobre la relación que mantuvo con la cantante.

“Sí, sí tuve un romance yo con Sasha, me enamoré y me mandó al demonio, lo admito, tuve un momento en que, convivimos mucho y estuve muy enamorado de ella y un día me dijo nada que ver y nada que ver y se acabó”, dijo Luis de Llano en entrevista con Yordi Rosado.

Aunque De Llano había dicho que Sasha tenía 17 años y el 42 años cuando mantuvieron una relación, la ex integrante de Timbiriche dijo que tenía menos.

“Luis de Ya no. Mientras mujeres en mi situación no nos atrevamos a hablar con la verdad, seguirá habiendo hombres como Luis de Llano”, publicó Sasha en una serie de mensajes en Twitter. “Desde los 14 años quise creer que fui responsable de lo que pasó. Hoy comprendo que mi única responsabilidad fue guardar silencio“.

“Durante largo tiempo oculté que seguíamos juntos. Al cumplir 17 le dije a mi mamá que podía seguirle mintiendo, o podía perdonarme. A la pobre no le quedó de otra que abrirse, pero jamás se sintió cómoda y fue feliz cuando, poco tiempo después, terminé con él”, continuó Sasha.

