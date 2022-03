Vendedores de ‘Swap Meet’ en North Hollywood a un paso del desalojo

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Hace solo días, diversos dueños de negocios del Swap Meet de North Hollywood recibieron una carta, que les da 30 días para desalojar el lugar; hoy temerosos de perder sus empleos, piden literalmente a gritos la ayuda de la ciudad de Los Ángeles.



El lunes y martes llevaron a cabo protestas afuera del local así como frente a la oficina del concejal que representa el área, Paul Krekorian (CD2), para que encuentren una solución a la notificación que recibieron tan de repente.



Roberto López, quien ha tenido su restaurante de comida mexicana en el swap meet por ocho años, dijo que lo que están enfrentando es cruel ya que el cierre pudiera afectar alrededor de 100 negocios.



Algunos establecimientos son multigeneracionales y tienen en el sitio hasta 30 años o más. Roberto explica que muchos de esos negocios contratan a empleados que también serían afectados.



“La carta dice que tenemos que desalojar hasta el 31 de marzo porque se venció el arrendamiento de la propiedad y ya no quieren renovarlo”, explicó. “Entonces estamos luchando para que nos den un contrato de arrendamiento directo con el dueño de la tierra ya que el dueño del swap meet ya no quiere continuar”.



Roberto dijo que el problema principal es que se necesita una licencia para poder manejar el swap meet y sin ese documento, el dueño no les puede rentar la propiedad.



“Le estamos pidiendo al concejal [Paul Krekorian] que hable con ellos para que nos ayuden a agarrar la licencia, para acelerar el trámite o decirnos qué debemos hacer”.



Confeso desconocer cuál sería el objetivo de uso del terreno pero debido a que el área es industrial, pudiera ser utilizada de diferentes formas.



Luis Romero, quien ha tenido su negocio de arreglar zapatos por más de ocho años en el swap meet, dijo que es muy desconsiderado que los quieran echar con tan poco tiempo de notificación y sin darles opciones.



Aseguró que el lugar es un sitio agradable, no solo para los dueños de los negocios sino también para las familias -muchas de ellas de bajos recursos- que disfrutan visitar el swap meet para divertirse.



“No es justo que le hagan esto a familias que son trabajadoras y necesitan el dinero para pagar sus gastos y mantener a sus familias”, dijo.



“El lunes [28 de febrero] pagamos nuestra renta y para el miércoles [2 de marzo] recibimos la carta”.

Añadió que él fue uno de los varios empresarios que llegó hasta la oficina del concejal Krekorian en North Hollywood para pedir ayuda pero nadie les abrió la puerta.



Indicó que participará en todos los movimientos necesarios para atraer la atención del concejal y del ayuntamiento para que no se desplace a cientos de familias que se benefician con los trabajos en el swap meet.



Añadió que si el desalojo es inminente, que por lo menos les den tres meses para poder buscar algo con más tiempo.

Los vendedores de North Hollywood Swapmeet recibieron notificación de desalojo. (Jacqueline García/La Opinión)

Historias de resiliencia

Cuando Wendy Delgado recibió los cheques de estímulo del gobierno federal por sus tres hijos decidió que los invertiría para poder crear más ganancias en lugar de gastarlos de una vez. Fue así que hace poco más de ocho meses abrió su primer negocio en el swap meet de North Hollywood vendiendo tupperware y artículos para la cocina.



“Fue muy buena opción porque tenía mi bebé muy pequeño y así me lo puedo traer aquí”, dijo la mujer este miércoles mientras empujaba la carriola de su bebé de 2 años hacia su negocio.



Sin embargo, al igual que decenas de dueños de negocios en el swap meet, recibió la notificación que le cayó como balde de agua fría.



La carta con fecha del 19 de febrero de 2022 y firmada por Fred Kim, presidente del swap meet de North Hollywood, indica que ya no puede renovar el acuerdo con el dueño de la propiedad cuyo nombre no fue revelado.



“No nos dan opciones, solo dicen que se cierra y nada más”, dijo preocupada Delgado. “No nos consideran como personas ni se dan cuenta cuánto nos están afectando”.



Al otro lado del pasillo se encontraba Mirza Garza junto a sus hijos de 5 y 2 años. Ella comenzó su negocio hace cuatro años y dijo que aunque no gana mucho dinero con la venta, eso le ayuda a salir adelante mientras cuida a sus dos niños.



Indicó no poder aceptar lo que está sucediendo y dijo sentirse extremadamente preocupada y estresada.

“Acabo de agarrar un segundo local y no me dijeron nada… Me metí a una cundina para meter más mercancía y ahora no sé que voy a hacer”, expresó.



Garza, quien vende artículos de limpieza y para el hogar, dijo que su hogar es muy pequeño y si es obligada a cerrar tendrá que rentar un local para guardar su mercadería lo cual sería un gasto extra sin recibir ningún ingreso a cambio.



Tanto Delgado como Garza dijeron que no tienen vehículos y caminan de sus hogares al swap meet.

Juana Medina, dueña de un negocio de ropa de hombre, dijo que el negocio familiar lo comenzó su padre hace más de 20 años y eventualmente ella lo siguió manejando.



Ahora el negocio consta de dos locales que están frente a frente y son el principal sostén de su familia.

Dijo que ya ha buscado local pero que la renta está extremadamente cara y no cree que en poco más de dos semanas logre encontrar algo que se acople a su presupuesto.



“Yo me estreso porque de aquí sacamos para la semana, de aquí pagamos la casa y todos nuestros gastos”… Si tenemos que irnos [al menos] que nos den más tiempo”.



Susy Lemus, quien ha tenido su negocio de arreglos para fiestas junto a su hermana por más de 10 años, dijo que se le hace injusto que el dueño no quiera tratar con ellos para llegar a una solución.



“Muchos dependemos de los negocios para sobrevivir, aquí somos como una familia… Pero hasta ahora el dueño no se ha aparecido ni nos ha escuchado”.



Agregó que lo que más la irrita es que en una de las dos notificaciones que les enviaron para desalojar, les indican que si no se salen para el 31 de marzo se verán obligados a pagar una multa de $600.



Juana Medina es dueña de un negocio en el Hollywood Swapmeet. (Jacqueline García/La Opinión)

Los empresarios dijeron que se sienten decepcionados con su representante local ya que parece que sus plegarias están cayendo en oídos sordos. Hasta el momento las opciones que les dan son mínimas y algo que ellos ya saben pero no es lo que quieren.



Roberto López dijo que la oficina del concejal les sugirió que soliciten ayuda para pequeños negocios para quienes califiquen o que busquen asesoría legal.



“Pero ellos no nos están entendiendo, lo que ocupamos es que ellos presionen al dueño de la tierra para que nos den el arrendamiento y tengamos la licencia que se necesita”.



Los empresarios dijeron que mantendrán sus peticiones de ayuda y manifestaciones todos los días hasta que alguien llegue a apoyarlos.



“No queremos más noticias y que nos sigan sacando en la tele y en el periódico, queremos que alguien venga y nos diga: ‘Les vamos a ayudar’”, recalcó frustrada otra empresaria que no quiso proveer su nombre.



La Opinión intentó obtener un comentario por parte de los dueños del North Hollywood Swap Meet al cierre de esta edición no hubo respuesta.



Por su parte, la oficina del concejal Krekorian dijo en un comunicado que está preocupado de que los vendedores del lugar serán afectados por el cierre inminente.



“El Concejal preferiría que este negocio continúe en su ubicación actual, pero lamentablemente, el operador del swap meet no está interesado en renovar su contrato de arrendamiento”, indica el

comunicado.



Añadió que debido a que el asunto contractual es entre partes privadas, la Ciudad de Los Ángeles no tiene autoridad directa sobre ellos.



“Si el operador del swap meet encuentra otro lugar para hacer negocios en el Distrito 2 del Concejo, esta oficina estará feliz de acelerar el proceso de licencia y permiso”, culminó el comunicado.