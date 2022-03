Rusia y Ucrania: Rusia bloqueará Instagram después de que Meta anunciara que permitirá los llamados a la violencia contra Putin y las tropas rusas

El regulador de medios estatal de Rusia, Roskomnadzor, anunció que Instagram será bloqueado en el país debido a los “llamados a la violencia” contra los soldados rusos en la red social.

Previamente, Meta, la empresa propietaria de Facebook e Instagram, anunció que permitirá a sus usuarios de algunos países llamar a la violencia contra Vladimir Putin y los soldados rusos.

Meta dice que se trata de una concesión temporal para cierto discurso violento, como “muerte a los invasores rusos”, lo que representa una violación de sus propias reglas.

Asegura, sin embargo, que no autorizará los llamados a la violencia contra civiles rusos.

En respuesta, Rusia, además de bloquear Instagram (Facebook ya lo estaba), pidió a Estados Unidos a frenar las “actividades extremistas” del gigante de las redes sociales.

Según la política modificada de Meta, los usuarios en países como Rusia, Ucrania y Polonia también podrán instar a la muerte de los presidentes de Rusia, Vladimir Putin, y de Bielorrusia, Aleksandr Lukashenko.

Además, los llamados de violencia contra rusos también se permitirán cuando el mensaje claramente haga referencia a la invasión de Ucrania.

“Exigimos que las autoridades de EE.UU. detengan las actividades extremistas de Meta, tomen medidas para llevar ante la justicia a los perpetradores”, escribió en un mensaje en Twitter la embajada de Rusia en EE.UU.

“Los usuarios de Facebook & Instagram no les dieron a los propietarios de estas plataformas el derecho a determinar los criterios de la verdad ni de enfrentar a una nación contra otra”, añadió el comunicado.

☝️We demand that 🇺🇸 authorities stop the extremist activities of @Meta, take measures to bring the perpetrators to justice. Users of #Facebook & #Instagram did not give the owners of these platforms the right to determine the criteria of truth and pit nations against each other. https://t.co/1RkrjRmEtA pic.twitter.com/sTacSm4nDt

— Russian Embassy in USA 🇷🇺 (@RusEmbUSA) March 11, 2022