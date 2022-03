“La Chica del Clima”, Yanet García, enamora al posar desde la cama vistiendo solo un conjunto de lencería

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Yanet García inició el fin de semana deseando los buenos días a sus fanáticos de espectacular forma. Y es que nuevamente consintió la pupila de miles de personas que la siguen en sus redes sociales, ante quienes posó con un sexy conjunto de lencería que dejó a la vista sus curvas de infarto.

La modelo mexicana está a punto de cumplir su primer año compartiendo imágenes atrevidas dentro de su página de OnlyFans, en donde ha confirmado que es una de las celebridades favoritas acumulando millones de suscriptores que aplauden cada movimiento que realiza.

Sin embargo, la sensual “Chica del Clima” también ha logrado cautivar con los candentes adelantos de su contenido exclusivo para verdaderos fanáticos, con los que enamoró a sus más de 14 millones y medio de seguidores de Instagram, ante quienes recientemente presumió una postal que deslumbró gracias a su impactante silueta.

En esta ocasión, la también actriz regiomontana posó desde la cama con un sexy body de encajes en color azul. Modelando de perfil a la cámara, fue como acaloró su galería fotográfica para desear los buenos días a sus admiradores.

Por supuesto esta no es la primera vez que se luce con este atrevido set de prendas íntimas, pues semanas atrás cautivó mostrando otro ángulo de su torneada anatomía, con la que llamó la atención de más de 200 mil usuarios que la calificaron con un “me gusta”. View this post on Instagram A post shared by Yanet Garcia 🇲🇽 (@iamyanetgarcia)

Mientras que, en una postal más, se posicionó delante de la cámara para exponer su belleza con la prenda transparente que dejó muy poco a la imaginación. View this post on Instagram A post shared by Yanet Garcia 🇲🇽 (@iamyanetgarcia)

