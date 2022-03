Laura, hija de Cristián de la Fuente, rompe el silencio luego de ser baleada

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

Viviendo aún dentro de una pesadilla después del asalto que terminó en el quirófano del un hospital en Chile, Laura, la hija de Cristián de la Fuente y Angélica Castro, rompe el silencio luego de ser baleada.

A dos días de haber recibido un balazo que le penetró una pierna salió y entró en la otra, cuando dos ladrones encerraron el auto en donde iban Cristián de la Fuente y su hija Laura a salida de la escuela, la joven, ya desde su casa y con una larga rehabilitación por delante, escribe el siguiente mensaje en su cuenta de Instagram.

Close Recibe gratis los titulares sobre tus celebridades favoritas diariamente en tu email Gracias por ser lector de La Opinión. Pronto recibirás tu primer boletín

“Primero, me gustaría agradecerle a mis papás por estar siempre a mi lado apoyándome en este momento tan doloroso y traumático, a todo el personal médico que me atendió en la clínica, me subieron el animo y que con precisión me ayudaron a salir de esto! También a todos mis amigos, familia y personas que tal vez no conozca pero que estuvieron presentes a través de toda la buena energía que mandaron y cadenas de oraciones para que todo saliera bien.

Gracias a toda esta buena onda, amor y a el excelente trabajo de los médicos hoy ya me encuentro en reposo en mi casa. Ahora a enfocarme en mi misma y en mi recuperación para pronto salir adelante y volver a caminar. Espero que algún día podamos volver a sentirnos tranquilos, seguros, sin miedo y libres en las calles de nuestro país que quiero tanto! Muchas gracias a todos 🙏❤️”.

Acompañó este escrito con una foto, parecida a aquella que compartió su papá, Cristián, después de que la joven saliera de al cirugía en donde se le extirpó la bala que se alojó en una de sus piernas, la segunda que impactó.

Recordemos que el jueves pasado, justo el día que Cristián cumplía 48 años, el que debía ser un día de fiesta, terminó en una pesadilla cuando el actor fue a buscar a su hija a la escuela, y dos mal vivientes intentaron asaltarlos.

Según lo que explicó el propio De La Fuente, él no quiso bajar la ventana, al ver que estaba armado y lo estaba apuntando, intentó levantar el brazo para tapar cualquier posible disparo que le fuera a una parte vital de su cuerpo o le diera a su hija, mientras hacía una maniobra para huir por un costado de la curva y salirse del tránsito.

Fue en ese momento en donde el asaltante, que estaba apuntando, disparó y huyó en sentido contrario con su compañero del crimen, que lo esperaba en una moto detrás. Lamentablemente el disparo fue directo a una de las piernas de Laura entró salió y penetró la otra pierna donde se quedó alojada la bala, por lo que su padre, aterrado frente a la situación, tomó acción inmediata, y la llevó la hospital Alemán, en donde la atendieron, y de inmediato la ingresaron a cirugía para extirparle la bala y reconstruir ambas piernas.

Como te dijimos al principio del artículo, Laura se encuentra en su casa, junto a sus padres y cuidados extremos para enfrentarse a una larga recuperación y terapias para volver a caminar y cumplir su sueño de ser futbolista.

MIRA AQUÍ LO QUE DIJERON CRISTIÁN DE LA FUENTE Y ANGÉLICA CASTRO:

NO TE PIERDAS ESTAS OTRAS HISTORIAS:

•Cristián de la Fuente y su hija sufren asalto y piden oraciones para la joven que recibió un disparo

•Cristián de la Fuente narra los momentos de angustia que vivió en asalto junto a su hija: “Tuvo tres impactos”

•Filtran VIDEO del asalto que sufrió Cristián de la Fuente en el que le disparan a su hija