Cristián de la Fuente narra los momentos de angustia que vivió en asalto junto a su hija: “Tuvo tres impactos”

La tarde del pasado 10 de marzo se dio a conocer que el actor Cristián de la Fuente y su hija Laura sufrieron un intento de asalto, en el que ella resulto herida por un disparo en la pierna.

Aunque el actor únicamente se había expresado a través de sus redes sociales, la tarde de este viernes 11 de marzo compartió sus primeras declaraciones en las que narró paso a paso lo que sucedió durante al asalto a mano armada que vivieron mientras se dirigían a casa de una amiga de su hija, poco después de las 5 de la tarde del jueves.

Según lo describió el galán de telenovelas ante las cámaras de ‘El Gordo y La Flaca’, una motocicleta con dos personas a bordo y un automóvil los habría seguido dos cuadras antes de llegar al club de campo en el sector oriente de la capital chilena.

“Siento un golpe muy fuerte en la ventana, lo que uno siente cuando un amigo te hace una broma y te pega fuerte en el vidrio. Ayer era el día de mi cumpleaños y pensé que me estaban saludando y cuando volteo miro una pistola. Levanto el brazo para proteger y ahí es cuando el tipo me apunta, yo empiezo a acelerar, me subo a la rotonda y cuando hago eso el tipo dispara“, recordó.

En medio de los momentos de angustia que vivió se dirigió hacia el hospital para que le brindaran los primeros auxilios a la joven de 17 años.

“Me fui contra el tránsito, no sabía si el tipo me estaba siguiendo, no sabía nada y lo primero que hice fue llamar a Angélica e irme a la Clínica Alemana en donde le dieron todas las atenciones a Laura”, agregó.

Al llegar a la clínica, le confirmaron que él tenía lesiones leves, mientras que Laura tenía una bala en la pierna.

“No veía que hubiera mucha sangre, por lo tanto rogaba que la bala solo hubiera rosado, nunca pensé que la bala la iba a tener dentro de la pierna y que además la bala le iba a penetrar una pierna, salir por esa pierna y alojarse en la otra pierna. Tuvo tres impactos con una sola bala“, detalló.

Puntualizó que una segunda bala quedó impactada detrás del auto, la cual inclusive lo pudo herirlo a él o a la amiga de Laura, quien también viajaba en el vehículo.

Finalmente destalló que no sabía qué querían los asaltantes, si el auto, el reloj o la billetera. El asalto quedó registrado en un video que fue difundido la tarde de este viernes 11 de marzo.

