La agenda migrante en un día de la Cámara de Diputados mexicana

MEXICO.- Jorge Mújica levantó la mano en el pleno del la Cámara de Diputados para rendir protesta como legislador migrante. Unos cuantos segundos con la palma y los dedos estirados resumieron 30 años de ires y venires con largas listas de problemas de la comunidad mexicana en Estados Unidos.

Bajó el brazo y se enfiló hacia los iluminados laberintos del Palacio Legislativo para hacer trámites burocráticos, tomarse la foto, dar santo y seña para sus entradas y salidas.

Luego recibió a una comisión de políticos extranjeros encabezada por un nativo de traje y penacho y telefoneó a la su nueva oficina para ver cómo iba todo con sus dos hijos que lo habían acompañado y comían sándwiches. Mujica tomó un respiro y dijo a este diario: “Estoy listo”.

Desde el jueves 11 de marzo suplirá al diputado Jorge Robles, el titular de la curul, quien pidió licencia por al menos un mes y dejó el camino a Mújica, quien es la persona experta en temas de mexicanos en Estados Unidos (la experiencia migratoria del otro fue en Canadá).

“Tengo al menos 30 días para arreglar el mundo”, bromea porque en los hechos Jorge Mújica siempre está empujando algún asunto relacionado con la agenda binacional. “Hay cosas que necesitan cambio de leyes o no se puede avanzar”.

En días pasados, ayudó a empujar una iniciativa para que los migrantes en el exterior voten en casillas instaladas en plazas comunitarias y otros recintos, como si estuvieran en México y no solo por correo o por internet.

Como parte de la Coalición Internacional de Mexicanos Migrantes en el Exterior cabildeó hasta que en 2005 se aprobó la votación a la diáspora para elegir presidente de la República y, con el paso del tiempo, también para senadores. Ser votados ha sido más complejo. Ahora mismo él está con la banda de legislador por representación proporcional.

Por eso, entre sus planes está que la diáspora mexicana pueda también elegir en las urnas y por voto directo a diputados estatales, alcaldías, regidurías.

En ello coincide la activista María García, del grupo de Chicago, quien observó que el ciclo de esa lucha política podría cerrarse con “la enchilada completa”, o sea que los mexicanos en el exterior puedan votar ¡por todos los puestos de elección popular!

“Además nos deben la sexta circunscripción para que los 36 millones de mexicanos que están en EU también puedan ser votados”, precisa.

LA POLIMIGRA

Jorge Mújica es presidente y fundador del Centro de Salud Laboral, una organización sin fines de lucro que asesora a sindicatos. Vive en Illinois, donde también ha sido periodista, activista social y político.

Fue uno de los tres convocantes de las históricas marchas por los derechos de los inmigrantes en Chicago en 2006; se postuló para el Congreso de los Estados Unidos en 2009, representando el movimiento de inmigración en la arena electoral, y para Alderman como candidato socialista abierto en 2015.

En ese andar descubrió el daño que pueden hacer las policías que colaboran con el Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE) en los estados y condados en las múltiples ciudades de la Unión Americana. Por estas alianzas han sido deportados millones de indocumentados, se han desintegrado familias y roto esperanzas. Y eso también pasa en México.

“Se tiene que acabar”, advierte Mújica, oriundo de la Ciudad de México, de la que se mudó a Estados Unidos en 1987 a EEUU. “No podemos tolerar la polimigra, esos policías estatales y municipales que ayudan a Migración porque se presta para la corrupción y hay una doble moral”.

MAS DE LA AGENDA

“Cada vez que voy a hacer un trámite en el consulado, lo paso muy mal”, aseguró Martín Ramos, un guanajuatense radicado en Carolina del Norte. “Siento que no me toman en serio y quieren que me vaya pronto, sea porque haya ido a sacar un documento o a pedir ayuda”.

Las quejan de este tipo son una constante en la relación de la diplomacia mexicana y los connacionales, reconoce Mújica. “Sin embargo, no se han querido hacer cambios al Servicio Exterior Mexicano, solo en el Senado hay 18 iniciativas de ley para mejorarlo pero las mandaron a dormir”, advierte.

Rezagar iniciativas relacionadas al tema migratorio ha sido una contante en el Legislativo mexicano, principalmente por el temor a la falta de presupuesto. El interés de Jorge Mújica es irlas desempolvando para que puedan obtener fondos en los siguientes años.

Una muestra de ese ninguneo a los problemas de los migrantes es la promesa incumplida del presidente Andrés Manuel López Obrador de convertir los consulados en fiscalías. El diputado dice que sí hay jurisdicción legal para hacerlo pero se necesitaría un ejército de abogados para atender todos los casos de migración, violencia doméstica, crímenes, laborales…

“Sería más fácil educar a los migrantes para que sepan sus derechos y cómo ejercerlos. A mi me llaman trabajadores para contar que les robaron su salario y hablaron a la policía y ésta les dijo que no puede hacer nada.

“Luego llaman a los abogados y no quieren atender porque si es un robo de poco dinero, de 500 dólares, pues no les conviene y por eso la víctima se queda sin nada cuando hay opciones que podrían ayudarla como ir al departamento del estado o de la ciudad, pero no lo saben.

“En el caso de violencia doméstica, las afectadas sólo levantan una denuncia, pero no hacen la certificación como víctimas del crimen y por tanto no pueden obtener la visa U que les permitiría estar legalmente en EU junto con la familia. Entonces, es un asunto de desinformación y desconocimiento y en eso sí puede ocuparse el gobierno mexicano: en educarlos”.

El primer día de Mújica como diputado titular estuvo ajetreado. Los políticos y activistas canadienses requirieron su presencia y él terminó la entrevista. Antes de perderse entre los torniquetes del recinto principal remató:

“Queremos que los próximos candidatos a cónsules se presenten a la comunidad que van a representar, no que sólo lo decidan entre el presidente y los senadores”.

¿Qué sigue?

Que los 11 diputados migrantes nos unamos para sacar una agenda.

