El legendario productor discográfico Quincy Jones

Quincy Jones es una de las verdaderas leyendas de la música popular y ha disfrutado de muchas carreras paralelas en sus 80 años.

Es conocido a nivel mundial por sus conmovedoras producciones con artistas como Michael Jackson a principios de la década de 1980, este fue solo un punto culminante de su larga y variada carrera.

Nació en Chicago en 1933, Jones se mudó con su familia a Seattle cuando tenía 10 años. Fue un trompetista talentoso en su adolescencia, ganó una beca para Schillinger House en Boston, pero se fue poco después cuando le ofrecieron el trabajo como trompetista con Lionel Hampton.

Al mudarse a Nueva York firmó un contrato con ABC-Paramount y comenzó a dirigir su propia banda.

Luego, en París estudió composición con Nadia Boulanger y Olivier Messiaen. Sin embargo, estar de gira con una gran banda casi resultó en su ruina financiera. Afortunadamente, se le ofreció el trabajo de Director Musical de la división de Nueva York de Mercury Records. En cuestión de años, había sido ascendido a vicepresidente de la compañía, convirtiéndose en el primer afroamericano en ocupar ese puesto en una compañía de música blanca.

Después de hacer su primera grabación con Quincy Jones y los All-Stars suecos/estadounidenses en Prestige en 1953, su primer álbum de ABC-Paramount, This Is How I Feel About Jazz, fue lanzado en 1957. Luego lanzó muchas más como: The Birth Of A Band, Tuxedo Junction y Tickle Toes de Lester Young, El gran mundo de Quincy Jones, Newport ‘6, I Dig Dancers, The Quintessence, Big Band Bossa Nova, Desafinado y On The Street Where You Live.

A mediados de la década de 1960, Jones trabajó con Frank Sinatra, en los arreglos y la dirección del legendario Sinatra at the Sands.

En 1968, Jones y su compañero de escritura Bob Russell se convirtieron en los primeros compositores afroamericanos en ser nominados a un Premio de la Academia a la Mejor Canción Original, ‘The Eyes Of Love’, de la película Banning.

En 1974, Jones sufrió un aneurisma cerebral que puso en peligro su vida y, como resultado, dejó de tocar la trompeta. Sin embargo, tras un periodo de convalecencia, reapareció con muchos más proyectos.

Su álbum autobiográfico de 1989 repleto de estrellas y con visión de futuro, Back On the Bloc, recogió seis premios Grammy para Jones y uno para su ingeniero Bruce Swedien en la 33ª ceremonia en 1991.

No sorprende que haya habido un número considerable de colecciones del trabajo de Jones a lo largo de los años. The Best Of es un práctico resumen de su carrera en un disco; The Ultimate Collection es una gran recopilación del popular final de su catálogo; Summer In The City analiza su jazz de la década de 1970 y Finest Hour de Quincy Jones resume perfectamente su trabajo anterior, que finaliza en 1978.

