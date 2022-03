Martha Higareda tacha de mentirosa a Yanet García y “La Chica del Clima” no se queda callada

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Luego de que Yanet García exhibiera a su ex, Lewis Howes, y su repentino noviazgo con Martha Higareda, esta última no se quedó callada y fue contundente al asegurar que es mentira lo que dijo “La Chica del Clima”.

Así lo expuso la actriz durante una entrevista con el programa ‘Venga la Alegría’, en donde reiteró que su novio es una persona íntegra que “cada vez que él tiene una relación, se mantiene con esa persona y con esa relación”, por lo que le parecía muy triste que la conductora se refiriera de esa manera del conferencista.

Fue contundente al asegurar que no es verdad lo que dijo Yanet García recientemente a través de las historias de su cuenta de Instagram.

“Se me hace muy raro que ella cuente esa historia porque, pues así yo lo puedo decir con todas sus letras: Es mentira”. Martha Higareda

Asimismo, acabó con las especulaciones de una supuesta infidelidad, pues aseguró que ella inició su noviazgo cuando Howes ya estaba soltero, de lo cual se cercioró mediante sus rede sociales.

“Él no me escribió un mensaje a mí en mi Instagram hasta que estaba soltero, lo primero que hice fue meterme a su Instagram para saber de él. Vi sus redes sociales y no tenía ninguna foto con una novia ni nada”, dijo.

Pero eso no fue todo, ya que agregó que tanto Lewis como ella venían de relaciones “muy paralelas”, debido a que uno de sus exnovios fue diagnosticado con narcicismo, dejando ver que este también podría ser el caso de Yanet García.

“Fue muy fuerte cuando yo conocí a Lewis y nos contábamos los dos historias, él de otras ex de su vida, no voy a decir de cuáles ni nada porque no es necesario y yo tampoco voy a decir quienes, pero a lo que voy es que las lecciones de vida son parecidas“, explicó.

“La Chica del Clima” deja en evidencia la infidelidad de su ex

Sin embargo, la acalorada guerra de dimes y diretes no acabó ahí, pues este martes Yanet García recurrió una vez más a las historias de Instagram para desmentir a Martha Higareda mostrando evidencias de lo que ella descubrió sobre la relación de su ex con la estrella de cine y televisión.

Y es que, en una serie de diapositivas la exuberante modelo dejó ver que su ex novio sí le fue infiel.

“Es una persona tan íntegra que le fue infiel a su ex novia de años y ella lo expuso en redes sociales porque vende una imagen que no es”, se lee en uno de los post.

Asimismo, en historias continuas agregó capturas de pantalla de una fotografía de Lewis Howes en Tulum, demostrando que no mintió al decir que ellos estaban juntos a las dos semanas de terminar su noviazgo. Además, compartió algunas entrevistas de Martha Higareda en las que no sabe qué responder cuando le preguntan sobre su noviazgo y la fecha en que este inició, pues en una de ellas dice que su relación la inició en junio, mismo mes en que Yanet García y Lews terminaron. Mientras que en una última entrevista realizada por Yordi Rosado se negó a decir cuándo se dieron su primer beso. Yanet García habla de su ex Lewis Howis y Martha Higareda. Foto: Instastory Yanet García

