“Nosotros también maltratamos a Lionel Messi”: Marcelo Gallardo habló de los abucheos de los aficionados del PSG sobre “La Pulga”

El entrenador de River Plate, Marcelo Gallardo, salió en defensa de Lionel Messi, quien este domingo fue abucheado por la afición del París Saint-Germain (PSG) tras la eliminación en Liga de Campeones ante el Real Madrid.

En una comparecencia de prensa, el “Muñeco” afirmó no compartir ese tipo de gestos, aunque recordó que en su país también cuestionaron a Messi en múltiples ocasiones.

“En el fútbol nada llama la atención. Nosotros maltratamos bastante a Messi también, ahora no nos hagamos los patriotas. Tengamos memoria“, manifestó el “Muñeco” en una comparecencia de prensa.

El momento en que la afición parisina abucheó a Messi y Neymar 😮



“Entiendo que en otros lugares también vivan el fútbol de diferente manera y si tienen que reprobar, reprueben de esa manera. Yo no lo comparto, para nada, pero en el fútbol estas cosas no me sorprenden”, agregó el entrenador argentino.

En el último partido del PSG ante el Burdeos, la afición parisina abucheó a todos los jugadores titulares, entre ellos a Leo Messi y Neymar Jr, mientras que Kylian Mbappé fue el único en ser aplaudido.

Desde 2011, el director ejecutivo del PSG, Nasser Al-Khelaifi, ha invertido unos €1,400 millones de euros en fichajes y ha contratado a varias de las figuras mundiales -la última de ellas, Messi-, sin haber logrado aún la Liga de Campeones.

