¿Se desarma el PSG? Neymar y Ramos se plantean su salida del equipo luego de que la afición los abucheara

La actualidad del PSG no es la más idónea luego del fracaso en Champions. La afición cuestiona a sus propios jugadores, como sucedió en el partido ante el Bordeaux y estos no se sienten bien con la atmósfera que se respira.

Ya se habla sobre un posible retorno de Messi al Barcelona, en donde incluso su padre estableció contactos con el club catalán para evaluar si realmente es viable el regreso al conjunto culé. Sin embargo, y por si esto fuera poco, no es el único que se plantea su marcha del PSG.

Y es que según indica el diario AS de España, Sergio Ramos y el propio Neymar, que fue uno de los más abucheados, también estarían evaluando la posibilidad de abandonar el club francés ya que no les sentó nada bien el trato recibido por parte de la afición.

La imagen que se repitió de principio a fin en el Parque de los Príncipes. Abucheos a Messi y Neymar.

Desde que mencionaron su nombre en el estadio hasta que tocaban el esférico.

Neymar estaría dispuesto a llegar a un grande de Europa si llega la oferta adecuada, el único problema para facilitar su salida es el alto salario que cobra el brasileño, siendo el futbolista mejor pagado del mundo en la actualidad, algo que pocos equipos pueden darse el lujo de cumplir.

El caso de Sergio Ramos va más allá de los abucheos, pues no siente el respaldo de la directiva, que en reiteradas oportunidades ha enfatizado que su contratación fue un error. Y es que el español solo ha disputado cinco partidos en lo que va de la Ligue 1 debido al gran número de lesiones que ha sufrido durante la temporada.

Pero lo más alarmante para el PSG es que casi con total seguridad su jugador más desequilibrante en la actualidad, Kylian Mbappé, abandone el equipo al final de la temporada para llegar como agente libre al Real Madrid. El francés, que declaró que se mantiene comprometido con el club hasta final de temporada, no ha dado indicios de una posible renovación.



La tesorería del Real Madrid, preparada para fichar a Mbappé y Haaland



Todos los detalles

➡ https://t.co/jC9OIp0csy pic.twitter.com/WGPKGDhDcU— GOAL en español (@Goal_en_espanol) March 15, 2022

En caso de concretarse todo esto, se generaría un efecto dominó en el que Leonardo, director deportivo del club y Pochettino, entrenador del primer equipo, sean destituidos de sus cargos.