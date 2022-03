Ara Malikian es el violinista “loco” que está conquistando Estados Unidos

Click to share on Facebook (Opens in new window)

El instrumentista nominado a los Latin Grammy 2021 en la categoría de mejor álbum instrumental con “Le Petit Garage”, Ara Malikian, es el violinista “loco” de que todos están hablando y que está cautivando al público de los Estados Unidos. Su energía y sonoridad en el escenario hacen que, después de verlo, sea difícil de olvidar.

Pero, Ara Malikian no comenzó su carrera recientemente, el violinista “loco”, como lo han denominado muchos en las redes sociales, quizás un poco por su estilo y por su energía al tocar el violín, son los responsables de hacerlo ver como lo que es: un virtuoso y un instrumentista completo e integral que hace que el violín suene como pocas veces se ha hecho antes. View this post on Instagram A post shared by Ara Malikian (@aramalikian)

El músico de origen de libanés ha recorrido el mundo desde hace casi dos décadas, de Dubai a México. Todo esto rompiendo barreras de un instrumento que estamos acostumbrados a asociar erróneamente y la mayoría de las veces con lo clásico. Claramente ver a Ara Malikian tocar el violín hace que sea considerado fácilmente como un verdadero “loco”, pero sería preferible llamarlo “mago”. De manera inmediata, el músico se desconecta de lo terrenal y tangible para entregarse a su música, haciendo que todos los presenten también se desconecten de otra cosa que no sea lo que están viendo y escuchando.

Sus presentaciones son extraordinarias. Por eso, después de su paso por Las Vegas durante los Latin Grammy, el español ha vuelto a los Estado Unidos a petición de muchos de los seguidores y amantes de la buen música. Pero la cosa no queda ahí, Ari Malikian está rompiendo todo tipo de paradigmas, pues también tiene una lista de solicitudes a nivel académico en las escuelas y universidades más prestigiosas de los Estado Unidos, que espera poder concretar este 2002 y próximo 2003. View this post on Instagram A post shared by Ara Malikian (@aramalikian)

Por fortuna, Ari Malikian se encuentra en medio de su Ara Malikian World Tour 2022 y hará una breve parada en los Estados Unidos para hacer disfrutar a muchos de una increíble noche. El 18 de Marzo en estará en el Fillmore de Miami Beach y el 19 y 20 de Marzo en la Ciudad de Los Ángeles. Es una producción de Emporio Group y la información de sus tickets pueden adquirirse a través de sus redes sociales. Aquí les dejamos el video del tema “Alien’s Office”de Ara Malikian del álbum Royal Garage.

