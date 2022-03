VIDEO: Ángela Aguilar y su exigencia para no volver a sufrir incidentes con su falda

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

La cantante estadounidense Ángela Aguilar no deja de estar bajo los reflectores, y es que cada uno de sus conciertos se ha convertido en un gran compromiso para ella, pues sabe que todo debe salir como lo tenía planeado ya que sus fans se merecen un gran show.

Pero a pesar de que continúa sumando éxitos a su carrera con conciertos en lugares que lucen abarrotados, como el más reciente en la Ciudad de México en el que el público fue testigo de un bochornoso momento en el que la cantante tiene un accidente con su vestuario.

Close Recibe gratis los titulares sobre tus celebridades favoritas diariamente en tu email Gracias por ser lector de La Opinión. Pronto recibirás tu primer boletín

La intérprete de “Ahí donde me ven” sufrió un incidente cuando ya había comenzado el concierto y se dirigía al escenario, pues al subir las escaleras se le cayó la falda provocando conmoción entre el público que de inmediato le aplaudió para que la joven sintiera apoyo.

La nieta de Flor Silvestre dio muestra de profesionalismo al continuar con el concierto como si nada hubiera pasado, pues bajo la falda tenía un pantalón que sería su siguiente cambio de vestuario y esto ayudó a que el incidente no la llevara a mostrar de más.

En entrevista para “El Show de Piolín”, Ángela Aguilar señaló que había tomado medidas para que no volviera a tener un incidente similar durante sus conciertos, pues habló con sus vestuaristas y les pidió que le colocaran más “pinzas”.

La cantante se mostró tranquila y bromeó con lo ocurrido: “No fue así, todo el mundo me está haciendo sentir como que no traía nada abajo. Yo ya quedé con mis vestuaristas para que me pongan más clips para que no se me vuelva a caer la falda, y que me ayuden a que no vuelva a suceder esto”.

Ángela, la chica de los rituales

La llamada “princesa del regional mexicano” continúa ganando experiencia sobre los escenarios como cantante, lugar que se ha convertido en parte de su día a día con las intensas giras por México y Estados Unidos.

Ante esto, la menor de la Dinastía Aguilar ha decidido realizar diversos rituales que le permiten concentrarse y enfocarse antes de salir al escenario, entre ellos destaca el permanecer sola 15 minutos antes del espectáculo para relajarse.

También tiene peticiones especiales para su camerino, pues le gusta tener cuarzos y palo santo que son conocidos por atraer buena energía. Además, pide flores blancas, fruta, agua y sopa instantánea.

También te puede interesar: