Esperaba comprar pantalones y adquirió un auto de lujo: El día que a Alexis Vega le transformaron $725 en $86,900 dólares

Hoy en día, Alexis Vega es un jugador consolidado con las Chivas de Guadalajara y la Selección Mexicana, por lo que está acostumbrado a percibir un buen suldo que le permite darse ciertos lujos, pero no siempre fue así, ya que en sus inicios con Toluca en el 2016 se llevó una gran sorpresa cuando vio su primer gran sueldo: él esperaba que le alcanzara para ropa y pudo adquirir un auto BMW y comprar muchas cosas más.

El delantero de 24 años relató que cuando recién se ganó un puesto en el cuadro titular de los Diablos Rojos tuvo unas semanas muy intensas, con una serie de partidos importantes dentro y fuera de México, que incluyeron compromisos contra equipos grandes de la Liga MX y de Sudamérica en la Copa Libertadores, así que cuando acudió al cajero ya tenía acumulados 3 pagos, por lo que pensó que tendría $15,000 pesos mexicanos ($725 dólares) ahorrados, de acuerdo a su salario por nómina; sin embargo se llevó una gran sorpresa cuando vio que su saldo era de $1,800,000 pesos ($86,900 dólares).

“Cuando nos dan descanso pues tenía como mes y medio que no habíamos llegado a la casa club y yo ya tenía en mi mente ‘tengo tres quincenas, pues me voy a comprar algo, ya tengo mis 15 mil pesitos’”, explicó el jugador en el podcast de su compañero en Chivas Jesús Angulo.

“Ganaba mil 300 y subió a ocho mil fijos, y después por minutos jugados o partidos llegaba a un tope como de 30 mil pesos, entonces dije ‘tengo 15 mil pesos, me voy a comprar unas playeras y unos pantalones”, añadió. Llego al cajero y meto la tarjeta y no pues tenía como un millón 800 (mil). Se me hizo bien raro, iba con un compa y le digo ‘se equivocaron, esta feria no es mía’”, acotó.

Inmediatamente después, según su relato, Vega llamó al a contadora del club para explicarle que le habían depositado de más y cuál fue su sorpresa cuando le dijo que ese dinero le pertenecía, que era el conjunto de sus bonos acumulados, ya que las victorias en los partidos de Libertadores las pagaban hasta en $100,000 pesos ($4,870 dólares), más o menos igual era con los triunfos contra equipos “grandes” de la Liga MX.

La anécdota de Alexis Vega sobre su primer coche y lo que hizo con su primer gran sueldo en Toluca. pic.twitter.com/1UgVSdYYvU — Los Líderes (@_los_lideres) March 16, 2022

Una vez que verificó que eran ganancias suyas, empezó a gastarlo y en los primeros que pensó fue en sus familiares, a quienes les pagó el viaje para que lo visitaran, les regaló ropa y les dio dinero. Después fue a comprar un auto y no adquirió el que siempre había soñado, sino uno mejor.

“Yo le decía a mi novia ‘cuando yo tenga mi primer dinero, que me quiera comprar un carro, me voy a comprar un Ibiza‘, yo veía Ibizas por todos lados. Cuando me llega a mí el dinero lo primero que hago es mandar a traer a mis papás, a mis hermanos, me los llevo a la plaza y les compré de todo. Todavía les di dinero para que tuvieran y se fueran contentos. Dije, ‘voy a comprarme mi carrito para no pagar taxis, me voy a comprar un Ibiza’, pero pues no, me fui a la BMW, me compré un BM, mi primer carro. Mi suegro me ayudó y me lo dejaron en $290,000 pesos ($14,123 dólares)”, añadió.

5️⃣ jugadores del Rebaño Sagrado han marcado triplete en un Clásico Tapatío.



✅ Pablo González

✅ Eduardo Cisneros

✅ Luis García

✅ Marco Fabián

✅ Alexis Vega pic.twitter.com/Uiv51SHfBk — CHIVAS (@Chivas) March 17, 2022

Finalmente, comentó que al día siguiente, cuando llegó al entrenamiento en su auto nuevo, fue víctima de burlas por parte de sus compañeros y que el DT, José Saturnino Cardozo, le aconsejó que no perdiera el piso y que invirtiera su dinero porque la carrera de los futbolistas es corta.

