Fede Valverde contra el FC Barcelona antes del Clásico: “No jugaría en el Barcelona. Por el respeto al escudo que me da de comer”

Fede Valverde, futbolista uruguayo del Real Madrid, habló sobre el partido del Clásico contra el FC Barcelona y afirmó que nunca jugaría con el conjunto catalán por respeto al club merengue.

En entrevista con el programa El Larguero de la Cadena SER, Valverde conversó sobre el partido del sábado que podría encaminar aún más al Real Madrid de cara al título y darle la victoria al equipo madrileño en ambos partidos de esta temporada ante el FC Barcelona.

“Por respeto al Real Madrid, y a los valores que me dieron en mi casa, no jugaría en el Barcelona. Por el respeto al escudo que me da de comer, de vivir, y el cariño que me da, y los valores que me dieron en casa”, dijo el uruguayo de 23 años de edad.

Valverde llegó al Real Madrid con 18 años de edad en 2016, proveniente de Peñarol y tiene contrato hasta 2027. Desde su llegada ha sido uno de los pilares fundamentales en el recambio al mediocampo liderado por Kross, Modric y Casemiro. El uruguayo confesó que llegar al Madrid cambió su vida.

“El Real Madrid es especial, me cambió la vida. Yo soy de Peñarol, pero desde que llegué aquí, sabía que vestía la camiseta del mejor equipo del mundo. Es una presión y responsabilidad enorme, pero disfrutaba de eso”, expresó Valverde.

Valverde, quien uno de los artífices de la remontada 3-1 ante el París Saint Germain también habló sobre Kylian Mbappé y cómo es enfrentar a uno de los rivales más duros y de los mejores jugadores actualmente.

“Tuve de rival a Mbappé y para mí es un grandísimo jugador. Es un espectáculo. Es joven pero a la vez muestra una experiencia como si fuera muy mayor. Tiene unas características únicas. Es un gran jugador y un rival insoportable“, dijo Valverde sobre Mbappé.

El Real Madrid fue uno de los grandes protagonistas de los octavos de final de la Champions League y de los mejores partidos de los últimos años en la competición europea y que marcó un día inolvidable para el uruguayo Federico Valverde.

“El partido contra el PSG fue único. Fue un partido único. No he jugado miles, pero sí he jugado bastantes importantes, pero como el de París no he jugado ni dos. Son partidos que se te van a quedar para toda la vida”, declaró el uruguayo sobre el partido contra el PSG.

