VIDEO: Michelle Salas estalla en redes sociales por sospechas de su posible embarazo

La vida de Michelle Salas, hija de Luis Miguel ha estado llena de reflectores y polémicas desde su nacimiento, pues el simple hecho de ser la primogénita del “Sol de México” es suficiente para que los medios le vigilen hasta lo que come.

Pero en esta ocasión fue ella la que externó por medio de sus redes sociales estar con muchos antojos de comer cosas dulces, pese a que no es algo que forma parte de su alimentación.

Antes de que comenzaran las especulaciones, la nieta de Doña Silvia Pinal aclaró de inmediato que no se debe a ningún embarazo, pues cualquier cosa es retomada por la prensa para vender información falsa de su vida.

“Últimamente tengo un antojo de cosas dulces que no están entendiendo, o más bien yo no lo entiendo, porque yo nunca he sido como de cosas dulces, pero… y no, ¡no estoy embarazada!, porque siempre que digo ‘bueno, ahora se me antoja’, (dicen) ‘ay, seguro estás embarazada amiga’ y no”, dijo en primera instancia la joven.

Salas además se pronunció contra los medios de comunicación por el tipo de información que han manejado sobre su persona.

“Uno tiene que andar aclarando, porque luego con las noticias que sacan… ¡ay, no!, de verdad, me da mucha risa, pero se los digo porque, imagínense, un error de redacción, y en una noticia importante, puede ser un gran problema, porque la gente lee eso, e inmediatamente cuando tú lo lees como que lo estás absorbiendo, entonces hay que tener mucho cuidado con lo que uno lee” MICHELLE SALAS

También destacó que incluso gente de su entorno se cree las mentiras que escriben sobre su vida: “Además yo si tengo el típico mensaje de ‘¿sí es cierto que en verdad eres…?’ y yo ‘¿cómo?’, como que tampoco hay a veces el criterio como para decir, o sea, no, se sorprenderían de las cosas que me llegan”.

