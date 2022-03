Olga Wornat revela que Gerardo Fernández le ha enviado amenazas y advierte que tiene más información de él

Click to share on Facebook (Opens in new window)

En medio de la polémica por el reciente estreno de la serie no autorizada de Vicente Fernández, la escritora Olga Wornat reveló que ha recibido amenazas por parte de Gerardo Fernández, quien le ha mandado a decir que la va a demandar.

Durante una entrevista con Javier Poza, la escritora argentina explicó que tuvo contacto con los hijos del “Charro de Huentitán” para darles oportunidad de hablar de la información que revela en su libro “El último rey” y que obtuvo durante sus investigaciones, pero explica que recibió comentarios negativos por parte del primogénito del cantante.

“Lo que quiero, en todo caso, es que aparezca Gerardo. No quiero amenazas subliminales, me ha enviado mensajes por todos lados. Aquí estoy. El libro salió en diciembre del año pasado, si molestó tanto por qué no lo hicieron ahí”, dijo.

La periodista asegura que lo único que intentó contar en su obra era la vida del hombre, y tras la publicación obtuvo respuesta de Vicente Fernández Jr. quien fue muy amable. Mientras que, con Alejandro Fernández nunca tuvo oportunidad de hablar y tampoco con algún miembro de su familia. Sin embargo, de quien obtuvo la peor respuesta fue de Gerardo Fernández, quien la trató muy mal la ocasión en que tuvo contacto con él.

“Gerardo por poco me tiró el teléfono, metafóricamente hablando porque si hubiera estado enfrente de él me hubiera aventado el teléfono. Me trató muy mal telefónicamente. Yo lo llamé a su celular, le mandé un mensaje simplemente para que me diera su versión de los hechos en los que está involucrado en la relación con sus hermanos, que me contara de su vida y me contestó de muy mala manera y me colgó”, recordó.

Poco después, él mismo la llamó para reclamarle cómo había conseguido su teléfono y más tarde comenzó a recibir mensajes de amenazas.

“Gerardo no me mandó nada por escrito, Gerardo insulta y maltrata. Tuve la prueba porque lo hizo conmigo y además porque me lo contaron periodistas que lo conocieron”, agregó.

Y asegura que el hijo mayor de Vicente Fernández podría ser considerado un hombre peligroso, aunque asegura, ella no le tiene miedo, pues incluso, advierte tiene más información que podría salir a la luz.

“Gerardo es de cuidado, yo no le tengo miedo. Después de lo que me pasó en la época de Calderón, no le temo a nada, (le han hecho llegar mensajes) a través de personas, sí. ‘Gerardo está diciendo que te va a demandar que tengas cuidado porque te va a demandar‘. Él es por detrás. Yo digo que me demande pero que lo diga, que aparezca de frente, ¿por qué no lo hizo en diciembre? Aquí estoy tengo más información Gerardo, para que lo sepas, tengo más información“, agrega.

Asimismo, Olga Wornat confiesa que con doña Cuquita tampoco tuvo contacto pues ella nunca ha dado entrevistas, por lo que no descarta que el video que compartió hace unos días se trate de una manipulación.

“Históricamente, Cuquita jamás dio entrevistas. Nunca dio entrevistas y me resulta extraño verla ahora en este video. Me dio mucha tristeza porque es una mujer a la que yo respeto que pasó muchos años con Vicente Fernández y sufrió y no la está pasando bien, tiene una mirada tan triste y ella lo dice, siento que la están manipulando“, destaca.

Finalmente explicó que tiene en su poder mucha información que quedó fuera del libro, como testimonios de gente, tanto que podría prestarse a un segundo volumen del libro aunque todo dependerá de lo que suceda con los problemas legales en enfrenta la serie producida por Televisa y que está basada en su investigación.

