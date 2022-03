Sylvia Pasquel revela quiénes están en su testamento: “No todo se lo voy a dejar a mi hija y a mis nietas”

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

Como pocas veces, la actriz Sylvia Pasquel habló de su testamento y las personas que se encuentran en él, en donde incluyó no solo a sus familiares directos, pues asegura hay personas queridas a las que también les gustaría dejar algo de lo que ha trabajado.

La hija mayor de Silvia Pinal sorprendió al revelar que ya tiene pensado cómo repartirá su patrimonio, en el cual ha trabajado por más de 5 décadas y en donde, como era de esperarse, incluye a sus familiares directos como su hija Stephanie Salas, así como sus nietas Michelle Salas y Camila Valero.

Close Recibe gratis los titulares sobre tus celebridades favoritas diariamente en tu email Gracias por ser lector de La Opinión. Pronto recibirás tu primer boletín

“Del patrimonio que yo tengo pues yo también lo tengo pensado repartirlo y compartirlo con mis hermanas, con mi hija, con mi nieta“, dijo durante una reciente entrevista con el programa ‘Netas Divinas’.

No obstante, detalla que no solo ha pensado en incluir a sus hermanas, hija y nietas, pues también se encuentra rodeada por personas a quienes aprecia y que le gustaría sean incluidas en su lista de herederos.

“No todo se lo voy a dejar a mi hija y a mis nietas, también tengo seres queridos a los que les quiero dejar algo. A lo mejor yo tengo un primo al que le quiero dejar algo y no tiene por qué ser nada más la familia directa a la que tú le heredes“, explicó.

El complicado tema de su testamento inició cuando fue cuestionada sobre la herencia de su mamá, y si estaba dispuesta a enfrentarse con sus hermanos, Alejandra y Luis Enrique Guzmán, a lo que ella aseguró que siempre ha sido respetuosa de las decisiones de doña Silvia Pinal.

“Para mí, creo que la mejor herencia es lo que he compartido y lo que he vivido en vida con ellos, lo demás es material”, sentenció.

Destacó que no está dispuesta a pelear por ninguna herencia, ya que ella ha trabajado para crear su propio patrimonio y que la mejor herencia que tuvo fue el ejemplo que le puso su madre.

“Lo que he logrado como trabajadora es suficiente para mí, no necesito más, no pido más. Yo no estoy pretendiendo ninguna herencia, no estoy buscando nada porque afortunadamente en estos 54 años que tengo de carrera mi mamá me enseñó a trabajar y tengo mi propio patrimonio”, agregó Sylvia Pasquel.

Finalmente, se refirió a la importancia de respetar la voluntad de las personas, pues en repetidas ocasiones no solo se trata de heredar bienes, sino problemas y muchas responsabilidades.

También te podría interesar:

–Sylvia Pasquel se sincera y habla sobre relación con Frida Sofía: “es mi sobrina, yo la quiero y la procuro”

–Señalan a Luis Enrique Guzmán de ambicioso tras exigir que le sea devuelto el teatro de Silvia Pinal

–Sylvia Pasquel revela que fue excluida por Alejandra y Luis Enrique Guzmán en documental sobre Silvia Pinal