VIDEO: Eugenio Derbez comparte adelanto de su proyecto sobre ‘El Chavo del 8’

El comediante mexicano Eugenio Derbez volvió a ser tendencia después de que siguiera dando pequeñas pinceladas de lo que será una nueva serie en honor a “Chespirito”. Derbez en esta ocasión dio información de suma importancia para los fanáticos del famoso escritor, pues reveló la fecha de estreno y demás detalles de lo que será este proyecto.

Será el próximo 24 de marzo la fecha en la que presuntamente podría salir a la luz esta grabación en el que ha trabajado el actor y productor juntos al equipo de Roberto Gómez Bolaños.

Dicha noticia se dio a conocer a través de un video en el que aparece el actor que dará vida “El Chavo” y Eugenio Derbez, aunque son solo 12 segundos de grabación las reacciones fueron muy rápidas y logró reunir me gusta y comentarios casi de manera inmediata: “24 de marzo 2022… / March 24th, 2022…”, escribió Eugenio junto al video.

Eugenio, quien es el creador de la Familia P.Luche había dado indicios de qué estaba junto a Grupo Chespirito, primero apareció con una playera referente al personaje de la cultura mexicana y después ya dio a conocer un detrás de cámaras.

Aunque la información se ha mantenido muy bien guardada, Derbez también mostró a Juan Frese, el actor estaba vestido como “El Chavo del Ocho” por lo que se especuló que sería el encargado de llevar a la pantalla al fallecido actor: “Ya casi… Estén pendientes. The project is on its way, stay tuned”.

Hasta el momento se desconoce quiénes serán los otros actores y actrices que formarán parte del proyecto e incluso si Eugenio Derbez saldrá en pantalla o solo se ha mantenido detrás del proyecto, pero los fans de ambos están muy desesperados por conocer todos los detalles que circulan en torno a la serie y utilizan sus redes sociales para preguntar.

Estreno en medio del escándalo

Eugenio en este momento se encuentra protagonizando un escándalo después de que un internauta lo señalara por un supuesto abuso en contra de Regina Blandón, actriz que fue parte de la serie La Familia P.Luche, creada por Derbez, algo que no consiguió sustentar con ningún tipo de prueba, pero con el simple hecho de señalarlo, el famoso comediante fue colocado bajo los reflectores por esta situación. Esto a pesar de que tanto Blandón como la esposa del también actor, Alessandra Rosaldo, negaran rotundamente esta información que sólo llegó por redes sociales.

