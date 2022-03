Video: Josef Martínez rompió el arco una vez más con el Atlanta United en la MLS

Click to share on Facebook (Opens in new window)

El delantero venezolano Josef Martínez demostró este sábado una vez más su letalidad de cara al arco, y cuando apenas se cumplían seis minutos del partido entre su club Atlanta United y CF Montreal reventó el arco visitante con un sorprendente disparo.

La presión del equipo de las ‘Cinco Rayas’ arrinconó a los canadienses y un robo de balón en el borde del área chica rival generó que el balón quedara en los pies del peligroso atacante. El número 7 del Atlanta encaró al arquero Sebastian Breza y rompió el arco por la parte superior.

Los fanáticos del Atlanta presentes en el Mercedes Benz Stadium gritaron como nunca el gol. La afición fiel a las hazañas de Josef Martínez con la joven franquicia, acompañó la celebración con el delantero.

En cuatro fechas del fútbol norteamericano Josef ha marcado dos goles y repartido dos asistencias. En esta oportunidad no le pudo regalar una nueva alegría a su afición.

Por intermedio de Brooks Lennon los locales pudieron empatar las acciones sobre el final del partido 3-3, cuando ya se había perdido las esperanza de ganar el choque.

🥳 Gulch cam 👀 pic.twitter.com/rySu99DQHE — Atlanta United FC (@ATLUTD) March 19, 2022

No fue fácil la remontada para el Atlanta Utd, pero sí muy emocionante ya que se dio en los últimos minutos. Thiago Almada facturó al 85′ un sorprendente tanto nominado al gol de la semana y que dio esperanza a la multitud. WHAT A HIT FROM THIAGO 💥



No. 8 grabs his first goal for the club 👏 pic.twitter.com/fvXYqPMZyF— Atlanta United FC (@ATLUTD) March 19, 2022

El argentino que llegó al club rojinegro para esta temporada desde el Vélez Sarsfield dio sus declaraciones al medio del equipo: “Era importante para nosotros poder tomar algo de un juego muy difícil”.

Con este resultado se mantienen quintos en la Conferencia Este con siete puntos, producto de 2 victorias, un empate y una derrota.

