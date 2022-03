¿La Liga MX fue superada por la MLS? “El lobo ya está aquí, es cada vez más grande y come todo”

Click to share on Facebook (Opens in new window)

La Liga MX por muchos años ha sido el torneo más potente de todo Concacaf. Los equipos del torneo mexicano han logrado levantar en 37 ocasiones la Concachampios. Han sido poco los países que han logrado equiparar el nivel del fútbol azteca. Sin embargo, Estados Unidos parece tomar la batuta en la actualidad. La MLS ha dominado esta edición del torneo continental y está muy cerca de conseguir un nuevo título para su nación.

New York City logró inscribir su nombre en las semifinales de la Concacaf Liga de de Campeones. New England y Seattle Sounders están muy cerca de hacer lo propio luego de haber goleado 3-0 a Pumas de la UNAM y León, respectivamente. Cruz Azul fue el único equipo mexicano que venció a su rival de la MLS. “La Máquina” afrontará un 0-1 de visita a Montreal, pero Juan Reynoso no se confía de la mínima ventaja.

“(La MLS) no sé si ya nos pasó o nos equilibró, no podemos subestimar. En México no hemos dimensionado lo que han crecido. Cada vez se complica más y será más difícil, debemos abrir los ojos de que ya no es fácil pasarle a los equipos de la MLS, ya no estamos en los 90 (…) creo que a partir de la humildad vamos a entender y la mala noticia es que el lobo ya está aquí, el lobo cada vez es más grande y come de todo“, dijo el estratega peruano en conferencia de prensa. Creo que parece el tiempo propicio para que un equipo de la MLS gane la Liga de Campeones de Concacaf…Veo a Pumas y a León muy cuesta arriba y a Cruz Azul con una renta muy baja para visitar Montreal…— David Faitelson (@Faitelson_ESPN) March 10, 2022

Estados Unidos muy cerca de dominar la Concachampions

En caso de que Montreal logre dar la vuelta a la serie y eliminar a Cruz Azul, todo estaría servido para presenciar una semifinal con pleno de equipos de la MLS. Vale la pena recordar que Seattle y New England tienen una amplia ventaja (0-3), solo una catástrofe podría sacarlos de carrera. CONCACAF Champions League l 🏆

Cuartos de Final l Vuelta



Montreal FC 🇺🇸🇨🇦(0)-(1)🇲🇽 Cruz Azul

Pumas UNAM 🇲🇽(0)-(3)🇺🇸 New England Revolution#SCCL22 L #SCCL2022 pic.twitter.com/NgEBzth7qG— FUT LATAM (@fut_latam) March 16, 2022

Se rompería la hegemonía de México

La Liga MX se ha llevado los últimos 16 torneos continentales. El dominio de los clubes mexicanos ha sido aplastante. El Saprissa fue el último equipo no mexicano que conquistó el torneo y lo hizo en el año 2005, mientras que el último equipo estadounidense que fue capaz de conseguir la gloria en Concacaf fue LA Galaxy en el año 2001.

