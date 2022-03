Tiroteo dejó a cuatro personas heridas en el festival South by Southwest en Austin, Texas

La policía detuvo a un hombre vinculado en un tiroteo masivo nocturno que dejó a cuatro personas heridas en East 6Th Street, cerca del festival anual de SXSW en el centro de Austin, Texas, de acuerdo con el Departamento de Policía de Austin (APD).

Las cuatro víctimas fueron baleadas alrededor de las 2:00 de la madrugada y fueron trasladas a diferentes centros asistenciales este domingo con heridas que no ponen en peligro su vida, informó el EMS de Austin del Condado de Travis.

Los funcionarios policiales patrullaban cerca de la cuadra 400 próximo a Toulouse Bar cuando escucharon balazos desde ese lugar, dijo el APD.

Shots fired on the 400 block of 6th St. Non-life-threatening injuries. Suspect still at large. Officers securing the area. Avoid the area. — Austin Police Department (@Austin_Police) March 20, 2022

Las investigaciones sugieren que el tiroteo inició como un altercado entre dos grupos de personas, informó la policía de Austin.

“Sé que hicieron más de 30 arrestos y detuvieron a más de 19 personas con pistolas en su posesión”, dijo el presidente de la Asociación de Policía de Austin, Ken Casaday. “Así que fue una noche muy ocupada antes del tiroteo”.

Este es el segundo tiroteo en el distrito de entretenimiento de Austin entre el año pasado y 2022, lo que ha originado preocupación sobre la seguridad en el área de bares del centro.

Un joven adolescente de Killen fue detenido por su relación con un tiroteo que dejó a una persona muerta y 13 heridos el 13 de junio de 2021.

Hubo al menos 150 funcionarios policiales de APD en el centro de Austin este sábado en la noche y el domingo en la mañana, expresó Casaday.

La policía de Austin generalmente tiene entre 20 a 30 oficiales para proteger al público en el distrito de bares duras los fines de semana que no se celebran festivales.

El jefe de la policía de Austin, Joseph Chacón, dijo que los funcionarios estaban siendo retirados de las unidades especiales para enfrentar la violencia armada durante el festival de SXSW.

Las autoridades arrestaron a varias personas tras el tiroteo, y la policía anunció que tenían a un hombre bajo su custodia unas horas después, antes de las 5:00 de la madrugada de este domingo.

Asimismo, la APD informó que debido a la investigación en curso, no revelarán el nombre de la persona detenida. Police investigation in the 400 block of E 6th St



Officers were on patrol in the 400 block of East 6th street near Toulouse Bar when they heard several gunshots coming from that area. An individual related to the shooting is in custody. (1/4)— Austin Police Department (@Austin_Police) March 20, 2022

