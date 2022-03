4 jugadores del Real Madrid se quedaron en el estadio tras la derrota con el FC Barcelona para pedir perdón a la afición merengue (Video)

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Cuatro jugadores del Real Madrid se quedaron unos minutos más en el estadio Santiago Bernabéu tras la contundente derrota 0-4 ante el FC Barcelona como gesto para disculparse ante la afición que fue testigo de una goleada ante su acérrimo rival.

Federico Valverde, Thibaut Courtois, David Alaba y Eder Militao fueron los jugadores que se quedaron tras la derrota y quienes fueron responsables de uno de los peores partidos de la temporada para los merengues.

Luego de la goleada del FC Barcelona al Real Madrid por 4 goles a 0 en el Santiago Bernabéu, el defensor Nacho Fernández debió asumir el rol de capitán del equipo tras la baja de Karim Benzema y con cierta vergüenza deportiva, asumió la derrota de su equipo frente a un rival que mostró una gran fortaleza técnica.

Aunque la derrota ha sorprendido por la cantidad de goles y por el buen momento en el que se encuentra el Real Madrid, Nacho no puso excusas tras lo sucedido. “Ha sido un partido muy malo por nuestra parte y muy bueno del Barça. El resultado lo dice todo“, comentó el canterano del Madrid.

Tanto Nacho, Alaba y Militao quedaron retratados en varias jugadas de los goles donde se observó la superioridad del conjunto catalán que arrolló a los merengues y que permite a los demás equipos seguir peleando por el título.

Carlo Ancelotti, técnico del Real Madrid, asumió la responsabilidad de la goleada encajada en el clásico ante el Barcelona en el Santiago Bernabéu, al admitir que falló en su planteamiento.

“El planteamiento no ha sido bueno y no ha salido bien, no lo he planteado bien para ganar el partido. El Barcelona ha sido mejor y ha merecido ganar, no tengo problemas en asumir la responsabilidad porque he fallado en este partido”, aseguró en rueda de prensa.

“No hago drama, es una derrota que nos hunde porque sabemos lo importante que es el partido contra el Barcelona, para la afición sobre todo. Lo sentimos mucho pero tenemos que seguir adelante, entrenar bien y tener tranquilidad, equilibrio. Nos hunde esta derrota pero tenemos nueve puntos de ventaja sobre el segundo y tenemos que tener equilibrio”, añadió.

