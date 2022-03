Carlo Ancelotti asume responsabilidades en la derrota del Real Madrid frente al Barcelona: “Es mi culpa”

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Un planteamiento que no salió como se esperaba y un rival que aprovechó todos los errores de los contrarios, condenó a Carlo Ancelotti en la derrota del Real Madrid por 4 goles por 0 frente al FC Barcelona, aunque la ventaja en la tabla de LaLiga les permite recuperarse para seguir en la búsqueda del título.

Tras la goleada, el técnico italiano asumió sus errores en el planteamiento luego de la baja de Karim Benzema y su propuesta de jugar con un ‘falso 9’ donde Luka Modric, no pudo ser el jugador que marcara la diferencia en el compromiso.

“El planteamiento no ha sido bueno, no ha salido bien. Hemos jugado muy mal, he planteado el partido muy mal, pero tenemos tiempo para recuperar energía y preparar bien el último tramo de temporada para ganar títulos“, comentó Ancelotti. “El Barça ha jugado mejor, ha merecido ganar. No es un problema para mí asumir la responsabilidad porque ha sido así. A veces fallamos, he fallado en este partido”, asumió el técnico del Real Madrid.

Real Madrid are down to Barca 2-0 before the half. Missing someone? 👀 pic.twitter.com/iuVzIrWSfA — ESPN FC (@ESPNFC) March 20, 2022

No fue culpa de la baja de Benzema

La baja de Karim Benzema trastocó el planteamiento del Real Madrid por ser su máxima figura en el ataque madridista, sin embargo, Carlo Ancelotti no quiso culpar a la ausencia del francés como la razón de la derrota frente al FC Barcelona. “No tenemos que pensar que hemos perdido porque no estaba Karim“, comentó el italiano.

El alivio para el Real Madrid: Los 9 puntos de ventaja sobre el 2°

Dentro de todo lo malo hay algo bueno. Para el Real Madrid la derrota simplemente los golpea por la rivalidad contra el FC Barcelona y como líderes del fútbol español, cuentan con una ventaja de nueve puntos de diferencia frente al Sevilla. “Nos duele mucho esta derrota, pero tenemos nueve puntos de ventaja con el segundo“, agregó Ancelotti.

Real Madrid tendrá un parón de varios días por las jornadas de Eliminatorias al Mundial de Qatar 2022 y regresará para enfrentar al Celta de Vigo en la próxima jornada de la Liga de España.

