Evan Rachel Wood acusa a Marilyn Manson de haberla drogado con pastillas para dormir

Evan Rachel Wood hizo nuevas acusaciones contra su ex pareja Marilyn Manson, en las que afirma que el cantante la drogó con pastillas para dormir, con objeto de abusar de ella mientras dormía. Asimismo, la actriz de 34 años dijo que su ex novio la obligaba a preparar sus comidas cuando aún se encontraba débil tras interrumpir un embarazo.

Wood hizo dichas afirmaciones en su nuevo documental de dos partes “Phoenix rising”, basado en su relación con Marilyn y que fue estrenado después de que el cantante -cuyo nombre real es Brian Warner– presentara una demanda contra Evan. De acuerdo con el sitio PageSix, el artista de 53 años, alega que ella conspiró con su novia Illma Gore para difamarlo.

En el documental Evan recuerda que se enteró de estar embarazada de su entonces novio mientras trabajaba en el rodaje de la serie de televisión “Mildred Pierce”: “Desde el principio de nuestra relación él siempre tuvo un problema con cualquier método anticonceptivo que yo usara, y probé todos para ver cuál le gustaba, pero no le gustó ninguno, así que básicamente no quería que usara métodos anticonceptivos”.

La actriz explicó que, una vez que se dio cuenta de que estaba embarazada, tomó la decisión de interrumpir el embarazo, por lo que se sintió “aterrorizada” de las peticiones de Marylin después de someterse al aborto. “En el momento en que lo hice, inmediatamente me pidió que le hiciera de cenar. Se suponía que debía descansar, mi cuerpo había pasado por un trauma, había una secuela ahí. Y a él no le importó”. Evan dijo que la experiencia la llevó a tener intenciones suicidas y que incluso, en una ocasión se autolesionó con cristales rotos.

La actriz (quien tuvo una relación sentimental con Manson entre 2006 y 2011) también acusó al cantante de drogarla con pastillas para dormir en algunos momentos de su relación y afirmó que aprovechaba para tener relaciones con ella mientras estaba inconsciente. “Empezó a violarme mientras dormía. Me despertaba y sólo recuerdo que me decía: ‘Quédate dormida, no te muevas, sólo no te muevas'”. Ella añadió que “así que me quedaba quieta hasta que acababa. Juro por Dios que me bajaba de la cama y salía de la habitación”.

