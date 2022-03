‘La Mesa Caliente’: Myrka Dellanos y Alix Aspe protagonizan debate acalorado sobre proyecto de ley ‘No Digas Gay’

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Las cosas se pusieron candentes en “La Mesa Caliente” entre las conductoras Myrka Dellanos y Alix Aspe. El primer tema del día del programa del martes, 22 de marzo, era sobre la ley en la Florida “No digas gay” y cada una de las presentadoras expusieron su punto de vista contradictorio.

La propuesta pasó el Senado de la Florida y se espera que el gobernador Ron DeSantis aprueba la medida y se haga ley en las próximas semanas. Esta propuesta no permitiría a maestros en la escuela hablar con niños menores de 9 años sobre la sexualidad y reportarían a sus padres si alguno de los alumnos cuestiona en clase.

El tema es algo que las presentadoras de Telemundo han estado discutiendo en los últimos días y se volvió a tocar ya que empleados de Disney planeaban presionar a sus jefes en pronunciarse en contra de la ley.

“Yo creo que el tema principal aquí es que esta ley se trata de los niños de jardín infantil desde los 2 añitos, hasta los 9 años de edad. Muchísimas veces son los padres los que quieren tener el control (como me gustaría a mí) de la educación sexual de los niños”, empezó a dar su punto de vista Myrka.

Myrka expuso que podría pasar que un maestro pudiera discutirlo libremente a los “niños chiquitos de 4, 5, 6 años de edad… les están hablando de posiciones sexuales…”

En este momento, se abre la cámara y se ven las reacciones de las demás conductoras que se muestran en desacuerdo a lo que dice Myrka, especialmente Alix. Giselle Blondet se mostró incrédula de que a esa edad los maestros estén hablando de posiciones sexuales.

“Giselle, lo hacen… se lo hicieron en la escuela de mi hija“, agregó Myrka. “Te muestran cual es el sexo homosexual versus el sexo heterosexual — niños menos de 9 años de edad“.

Es aquí donde Alix interviene y dice, “Yo nunca he escuchado que les enseñen posiciones sexuales a los niños de 9 años. Aquí la idea es no dejar de hablar de un tema que es real en el mundo entero que es ser gay o ser lesbiana o ser bisexual“.

“Al no hablar de eso, segregas por completo a estos niños“, agregó Alix de manera contundente. “Como te dije el otro día, esto es un tema de identidad, no es un tema sexual, pornográfico, de posiciones. Es un tema de que yo, como niño, o yo, como niña, me identifico de cierta manera y me están bloqueando por completo la manera que yo quiero hablar del tema. Incluso, si en mi casa es muy cerrada y no quieren hablar de eso, yo tengo que encontrar un lugar seguro, que tal vez sea la escuela (donde pasan la mayoría del tiempo) para poder encontrar ese lugar”.

Myrka le dio un ejemplo a Alix abriendo más del debate agregando, “Alix, pero entonces, que sucede si tu te identificas o identificas a tu hijo como alguien que es homosexual y te toca un maestro que realmente está en contra de lo que está haciendo ese niño. Entonces está recibiendo una educación diferente en la escuela que lo que está recibiendo en su casa”.

Alix contestó, “No, porque el chiste es crear el lugar seguro donde le vas a hablar como niños de los 3 a los 9 años, y cada edad va a tener su lenguaje distintivo para explicarles”.

La discusión acalorada como esta y otras en el pasado han hecho pensar a algunos televidentes que Myrka y Alix no tienen una buena relación. Sin embargo, Alix aclaró que entre ella y su compañera de mesa hay gran profesionalismo y amistad.

“La amooo!! Nos llevamos de lo más bien, hay que entender que podemos tener ideologías y creencias distintas y también ser amigas“, respondió Alix en Instagram. “Respeto siempre sus opiniones y ella las mías y queremos ser el ejemplo de que se puede“.

Alix Aspe habla de su relación Myrka Dellanos en ‘La Mesa Caliente’. / Cortesía: Instagram @alixaspe

