‘Please Please Me’: A casi 60 años del primer álbum de The Beatles

Please Please Me, el primer álbum de The Beatles en el Reino Unido, fue lanzado el 22 de marzo de 1963, tras el éxito de los sencillos ‘Please Please Me’ y ‘Love Me Do’.

Ocho de las 14 canciones del álbum Please Please Me fueron escritas por John Lennon y Paul McCartney. En ese momento era inusual que un grupo escribiera su propio material; Los Beatles, sin embargo, rápidamente revelaron a los oyentes que eran cualquier cosa menos una banda común y corriente.

A principios de 1963, los actos pop solían lanzar sencillos; los álbumes tendían a ser un puñado de éxitos y una selección de canciones de relleno.

Los Beatles se unieron a la tendencia e hicieron su portada de Please Please Me el lema “con Love Me Do y otras 12 canciones”, pero la calidad de las canciones del LP era testimonio de su ambición y conocimiento musical, y la disposición del productor de Parlophone, George Martin, para tratar de sacar lo mejor de ellos.

Y así lo hizo, capturando efectivamente los aspectos más destacados del set en vivo de The Beatles. El sonido que cautivó al público en Liverpool, Hamburgo y más allá fue más evidente en el cierre frenético del álbum, ‘Twist And Shout’, lleno de energía ilimitada y con la famosa voz ronca de John Lennon.

Mientras tanto, la versatilidad del grupo quedó demostrada por las baladas de R&B ‘Anna (Go To Him)’ y ‘Baby It’s You’, y el amor de McCartney por los estándares del pop aseguró un lugar para ‘A Taste Of Honey’ .

Pero fueron las canciones originales las que diferenciaron a The Beatles de sus pares. La canción de apertura ‘I Saw Her Standing There’ fue una de las primeras canciones de McCartney, sin embargo, después de docenas de actuaciones en clubes y salones de baile en sótanos sudorosos, era como una potencia de rock.

‘There’s A Place’ y ‘Ask Me Why’ mostraron su talento para la melodía y la armonía, ‘PS I Love You’ y ‘Do You Want To Know A Secret’ mostraron el lado más ligero del grupo, mientras que la canción principal fue simplemente una de las canciones pop más emocionantes que los oyentes de la década de 1960 habían escuchado.

La grabación de ese día costó solo £ 400 y duró poco menos de 10 horas de trabajo.

La fotografía de portada finalmente fue tomada por Angus McBean en la sede de EMI en Manchester Square en Londres. Otras tomas que se consideraron incluyeron una imagen de The Beatles en una escalera de caracol fuera del cuartel general, y el grupo pateando sus piernas mientras saltaba desde los escalones fuera de los estudios Abbey Road.

