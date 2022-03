Un tornado causó daños en Nueva Orleans y dejó a miles afectados por cortes de energía

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Varias casas resultaron dañadas el martes por la noche en el área metropolitana de Nueva Orleans, en Louisiana, cuando un tornado atravesó la ciudad y se confirmó otro tornado al norte del lago Pontchartrain, según weather.com.

Se confirmaron tres tornados en Lower Ninth Ward en Nueva Orleans, Arabi en St. Bernard Parish y en Lacombe en St. Tammany Parish, según WDSU.

“Las agencias estatales están ayudando a los funcionarios locales según sea necesario mientras evalúan el daño y los impactos de estos tornados”, tuiteó el gobernador de Louisiana, John Bel Edwards. “Mis oraciones están con ustedes en el sureste de Luisiana esta noche. Por favor, estén seguros”.

State agencies are assisting local officials as needed as they assess the damage and impacts of these tornadoes. My prayers are with you in Southeast Louisiana tonight. Please be safe. #lagov #lawx — John Bel Edwards (@LouisianaGov) March 23, 2022

Miles sin energía

Se están reportando más de 8,000 cortes de energía en Nueva Orleans aproximadamente a las 8:30 p.m. CDT, según PowerOutage.us.

Los funcionarios se dirigen a evaluar los daños, según la presidenta del Concejo Municipal, Helena Moreno. “Tengan cuidado en Lower 9 y New Orleans East”, dijo Moreno en un tuit. “Podría haber líneas eléctricas vivas caídas”.

Las imágenes en redes muestran daños del tornado

El alcance de los daños no estuvo claro de inmediato, pero las imágenes publicadas en las redes sociales mostraron un automóvil volcado y montones de escombros en un vecindario.

Via reddit: Tornado damage in the east. Photo cred: @reggieart on Instagram pic.twitter.com/5ADrjBeHTM — Marielle (@TheNolaChick) March 23, 2022

Un video de la estación de televisión local WDSU mostró un gran tornado cerca del centro de Nueva Orleans.

LARGE tornado in New Orleans on ⁦@wdsu⁩ sky camera: pic.twitter.com/XqUyq2FwmF — Trevor Birchett ⚡️ (@weathertrevor) March 23, 2022

Otro video mostró el impresionante tornado mirando hacia el Lower 9th Ward. I’m seeing the tornado from my house looking towards Arabi / Lower 9. Hopefully people are ok @MargaretOrr pic.twitter.com/4A3xVBRcbT— Brian DeLancey ⚜️ (@briandelancey) March 23, 2022

El tornado en Nueva Orleans se reportó alrededor de las 7:30 p.m. CDT. People walk through debris in Arabi after #tornado touched down @NOLAnews pic.twitter.com/k4bVhxgiv4— Sophia Germer (@SophiaGermer) March 23, 2022

Las líneas eléctricas quedaron cortadas y al menos un área de la ciudad quedó a oscuras.

Los tornados también azotaban a Mississippi. A partir de las 7 p. m. del martes, se informaron 18, según el Centro de Predicción de Tormentas del Servicio Meteorológico Nacional.

Las alertas de tornado estaban vigentes para el este de Louisiana, el sur de Mississippi, gran parte de Alabama y una parte del Panhandle de Florida, según CNN. A Tornado Watch has been issued for parts of far southeast #LA, southern #MS, and western #AL until 11 PM CDT. The threat for tornadoes, hail, and severe winds will continue into the late evening hours. pic.twitter.com/CCRj1z9Yfh— NWS Storm Prediction Center (@NWSSPC) March 23, 2022

“La amenaza de tornados continuará a medida que una línea de tormenta se mueva hacia el este hacia AL durante las horas de la tarde. También es posible que haya fuertes vientos y granizo”, tuiteó el Centro de Predicción de Tormentas.

Los tornados se formaron a partir de un robusto sistema de tormentas de primavera al que se culpó de al menos una muerte y que dejaron un camino de destrucción en Texas el lunes y continuaron moviéndose sobre partes del sur profundo el martes.

