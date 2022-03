La estatuilla de los Premios Oscar estaría inspirada en un mexicano

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Según ha dicho el diario El Sol de México, la famosa estatuilla que se entrega en los Premios Oscar a todos los ganadores pudiera estar inspirada en un mexicano. Su nombre era Emilio “El Indio” Fernández y fue de los primeros en hispanos en llegar a Hollywood. El mismo habría servido de modelo para hacer la pequeña escultura.

Yahir Fragoso, el encargado de hacer la publicación explica que este actor mexicano era muy amigo de una de las grandes actrices de México, que también logró conquistar Hollywood, Dolores del Río. Ella estaba casada con un importante director de cine de nombre Cedric Gibbons, quien estuvo en el equipo de realizar la estatuilla de los Premios Oscar.

La historia cuenta que Dolores del Río presentó a su esposo con el mexicano Emilio "El Indio" Fernández y éste último sirvió de modelo. Sin embargo, el diario explica que son básicamente inexistentes la pruebas de viva voz que esto haya sido así. Se paseó por varios estudios de historiadores y efectivamente es algo que está en el colectivo cultural latino de Hollywood. También es cierto que un profesor de la Universidad de Texas afirmó que pudiese ser fácilmente una historia verídica, pues el parecido entre el actor mexicano y el hombre de la estatuilla de los Premios Oscar es muy cercano.

De hecho, según dice El Sol de México, el mexicano fue alguien muy importante para los años dorados del cine azteca y un pionero en cuanto a la presencia de los hispanos dentro de la meca del cine en Los Ángeles. Incluso fue el primer mexicano en ser nominado en Festival de Cannes. Video de Historias del Cine Mexicano

