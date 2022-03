Hispanos dijeron presente en el almuerzo del Oscar 2022: Penélope Cruz, Javier Bardem, Lin-Manuel Miranda y Guillermo del Toro, entre otros

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Este año volvió a celebrarse el acostumbrado almuerzo del Oscar 2022, que se celebra siempre unas semanas antes de la ceremonia como tal. El año pasado, el mismo fue cancelado por el tema pandémico. Sin embargo, este año volvió y las grandes estrellas de Hollywood pudieron compartir entre sí y también con los mejores exponentes de los equipos de producción y dirección. La presencia hispana se hizo sentir este año en el hotel Fairmont Century Plaza en Los Ángeles. Penélope Cruz, Javier Bardem, Lin-Manuel Miranda, Guillermo del Toro y otros más dijeron presente en cálido encuentro.

Guillermo del Toro en el almuerzo del Oscar 2022. Foto: Roben Beck/AFP- Getty Images.

La Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas en voz de su presidente David Rubin dieron la bienvenida a los presentes: “Estar juntos sin tener que usar un traje de materiales peligrosos es motivo de celebración… No sin olvidarnos de nuestro hermanos en Ucrania…”, aseguró mientras todos los nominados se encontraban en sus mesas junto al resto de los nominados y un discreto grupo de periodistas. El primero en romper el hielo fue el director mexicano Guillermo del Toro, quien saludó muy afectivamente a los actores hispanos Penélope Cruz y Javier Bardem con un caluroso abrazo. Acto seguido sucedió lo mismo con el actor y director Lin-Manuel Miranda, a quien entre pasillos se le escuchó decir a representantes de la prensa: “Seguimos en la lucha”, refiriéndose así a los latinos dentro de la gran meca del cine en Hollywood.

Andrew Weisblum, Lin-Manuel Miranda y Myron-Kerstein en el almuerzo del Oscar 2002. Foto: Neilson Barnard/ Getty Images.

Este año, el almuerzo de los Premios Oscar 2022 no tomó la famosa foto grupal de los nominados en una sola escalinata. Por protocolos del Covid, esta vez no fue una sola fotografía sino que se dividió en varias tandas de grupos divididos a ambos lados del salón, donde estaban dispuestas las mesas para disfrutar del almuerzo, mismo que fue totalmente vegano. Los actores fueron llamados uno a uno dejando a las grandes estrellas como Javier Bardem, Penélope Cruz y el director Steven Spielberg casi hasta el final. Cabe acotar que, estos tres compartieron mesa y se le vio al actor español emocionado bailando y haciendo chistes a Spielberg, quien no paró de reír con las ocurrencias.

Penélope Cruz y Javier Bardem a su llegada al almuerzo del Oscar 2022. Foto: Neilson Barnard/ Getty Images.

Se proyectó en video, a modo de parodia, la historia de una supuesta actriz de los años dorado del cine norteamericano, interpretada por la actriz Kate Mckinnon. La misma contaba supuestas vivencias que viven los nominados a modo de humor y exageración. Por ejemplo, la lucha interna que existe entre los grupos de ganadores que reciben la estatuilla juntos y la decisión de quién dará el discurso. De inmediato, las carcajadas de los presentes no se hicieron esperar.

Este año, Javier Bardem está nominado juntos su esposa Penélope Cruz. Él, por su actuación en “Being the Ricardos“, y su esposa Penélope Cruz como mejor actriz por “Madres Paralelas”. Realmente se podía percibir el respeto que siente la industria hacia estos actores españoles.

Tráiler oficial de “Madres Paralelas” de Pedro Almodóvar.

Mismo acto que sucedió con Lin-Manuel Miranda, quien con su buena energía y carisma iba saludando a todos a su paso. Desde Will Smith hasta el propio Steven Spielberg, mismo que se levantó de su silla para darle un fuerte abrazo a la estrella de origen puertorriqueño que cuenta con una nominación en la categoría a Mejor Canción por “Dos Oruguitas” de la película “Encanto”, en la que también participa Sebastián Yatra. Al creador de “Hamilton” e “In the Heights” le tocó compartir escalinata con los grandes Denzel Washington, Guillermo del Toro y Bradley Cooper, entre otros.

Otras nuevas sorpresas latinas fueron: el mexicano Carlos López, quien está nominado como director junto a Don Hall en la cinta “Raya and The Last Dragon“, la cual se encuentra en la categoría de Mejor Película Animada. También el chileno Hugo Covarrubias, director de “Bestia“, el cual está nominado a Mejor Cortometraje Animado. No se puede dejar atrás al brasileño Pedro Kos, quien junto a Jhon Shenk están nominados en Mejor Documental Corto con “Enséñame el Camino a Casa“, que cuenta la historia de las personas sin hogar.

Hugo Covarrubias, Tevo Diaz, Jordan Harkins y Alberto Mielgo en el almuerzo del Oscar 2022. Foto: Neilson Barnard/ Getty Images.

Troy Kotsur, primer actor sordo mudo nominado al Oscar se le vio compartir con todos y en especial con el también nominado K Simmons. Sin duda quedó claro que la inclusión para este Oscar 2022 está más que presente.

Troy Kotsur protagonista de “CODA”. Foto: by Neilson Barnard/ Getty Images.

Cada grupo estaba compuesto por aproximadamente unos 15 nominados, por lo que el almuerzo se llevó a cabo durante más de tres horas. Todas las estrellas eran llamadas una a una por su nombre y recibían su respectivo aplauso y posaban para las fotos grupales. Will Smith no dejó su lado su buen humor y pidió unos segundos de tiempo para arreglar su traje.

Aunjanue Ellis, Will Smith y Denzel Washington. en el almuerzo del Oscar 2022. Foto: Neilson Barnard/Getty Images.

La actriz de Crepúsculo, Kristen Stewart, la cantante Billie Eilish, el músico Questlove, Jessica Chastain, Aunjanue Ellis, Benedict Cumberbatch fueron otros que brillaron con su encanto durante el almuerzo del Oscar.

Kristen Stewart en el almuerzo del Oscar 2022. Foto: Neilson Barnard/Getty Images.

Una vez tomadas las respectivas fotografías se le pidió a los nominados ponerse de pie para recibir el aplauso de todos los presentes, deseándoles así la mejor de suerte este próximo 27 de marzo cuando se lleve a cabo la 94 entrega de los premios Oscar de la Academia en la ciudad de Los Ángeles.

Steven Spielberg y Will Smith en el almuerzo de los Premios Oscar 2022. foto: Valerie Macon/ AFP- Getty Images.

Si quieres conocer toda la lista de nominados para los Premios Oscar 2022 haz click aquí. View this post on Instagram A post shared by The Academy (@theacademy)

