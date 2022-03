¿Qué pasará con Gerardo Martino en el caso de que México pierda el Clásico ante Estados Unidos?

Jun. 6, 2021: USMNT beat Mexico 3-2 in Nations League final 🏆



Aug. 1, 2021: USMNT beat Mexico 1-0 in Gold Cup final 🏆



Nov. 12, 2021: USMNT beat Mexico 2-0 in World Cup Qualifiers



Official new Kings of CONCACAF? 🤔 pic.twitter.com/Fr8pnhRoIY— International Champions Cup (@IntChampionsCup) November 13, 2021