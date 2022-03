¿Qué necesita México para clasificar a Qatar 2022? El Tri tiene el Mundial en sus manos 

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

A pesar de las constantes críticas sobre la gestión de Gerardo Martino, la clasificación de El Tri al Mundial de Qatar 2022 parece ir viento en popa. Solo una verdadera catástrofe podría dejar al conjunto mexicano fuera del Mundial. El próximo jueves 24 de marzo, México podría tener la posibilidad de celebrar su pase a la Copa del Mundo con una victoria en el Octagonal de Concacaf.

El Tri afrontará sus últimos tres partidos; contra Estados Unidos y Honduras de local y cerrará ante El Salvador de visitante. Sin embargo, una combinación de resultados puede dejar clasificados a los aztecas con una sola victoria ante la USMNT. El “Tata” podría silenciar a sus detractores en el mismísimo estadio azteca y obtener su boleto a dos fechas del final.

¡Vamos todos por el 🎟 a 🇶🇦!

La próxima semana terminan las Eliminatorias. ⚽️



¡Contamos con su apoyo, Incondicionales! 💚 🇲🇽 #HechoDeLosMexicanos | #FMFporNuestroFútbol pic.twitter.com/XDKmZc9JC9— Selección Nacional (@miseleccionmx) March 17, 2022

Los resultados que necesita México para clasificarse contra Estados Unidos

El 24 de marzo podría ser una noche de celebración en el Estadio Azteca. México logrará la clasificación si logra vencer a Estados Unidos y además es acompañado de una victoria hondureña (sobre Panamá) y si Costa Rica no se lleva el triunfo ante Canadá. Incluso, estos resultados colocarían a El Tri en la segunda posición del Octagonal Final. Incondicionales, ¡los boletos más esperados ya están disponibles en la venta anticipada @Banorte_mx! 🤩💚



Consigue los tuyos para apoyarnos en el 🏟 Azteca 👉🏼 https://t.co/tTJuVVUnyg#ApoyoIncondicional | #HechoDeLosMexicanos pic.twitter.com/QcGAHhpYTN— Selección Nacional (@miseleccionmx) March 18, 2022

Vencer a Estados Unidos no será una tarea fácil

Sin embargo, no todo es tan simple. La selección de Gerardo Martino deberá superar a su más grande verdugo de los últimos años. Estados Unidos trituró a México durante el 2021 (tres victorias estadounidenses). Bajo estas circunstancias, este partido tendrá un condimento adicional. Los directivos de la Federación Mexicana de Fútbol mirarán con mucha atención este duelo. El “Tata” no puede darse el lujo de caer nuevamente contra la potente USMNT. Jun. 6, 2021: USMNT beat Mexico 3-2 in Nations League final 🏆



Aug. 1, 2021: USMNT beat Mexico 1-0 in Gold Cup final 🏆



Nov. 12, 2021: USMNT beat Mexico 2-0 in World Cup Qualifiers



Official new Kings of CONCACAF? 🤔 pic.twitter.com/Fr8pnhRoIY— International Champions Cup (@IntChampionsCup) November 13, 2021

También te puede interesar:

· Gerardo Martino le da la espalda: conoce a las grandes ausencias apartadas de la selección mexicana por caprichos del “Tata”

· Ricardo Pepi, la joya que rechazó a México por Estados Unidos y que puede darle un golpe definitivo a la gestión de Gerardo Martino

· Los dos futbolistas claves de Gerardo Martino para vencer a Estados Unidos e imponer condiciones en el Octogonal de Concacaf